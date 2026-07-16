Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Gornik Zabrze maçının hakemi Manfredas Lukjancukas oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Mücadelenin hakem ekibi UEFA tarafından duyuruldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak hakem belli oldu.
UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre 21 Temmuz Salı günü oynanacak mücadelede Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas görev alacak.
HAKEM EKİBİ NETLEŞTİ
Manfredas Lukjancukas'ın yardımcılıklarını yine Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Vilius Paulauskas görevlendirildi.
UEFA RESMEN DUYURDU
UEFA, karşılaşmanın hakem atamalarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselme hedefi doğrultusunda 21 Temmuz Salı günü Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Mücadelede görev yapacak hakem heyetinin tamamı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan isimlerden oluşacak.