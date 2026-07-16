Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası netleşti: 3. tur ve play-off’taki muhtemel rakipler belli oldu

UEFA'nın belirlediği kura eşleşmeleri doğrultusunda temsilcinin karşılaşabileceği takımlar da netlik kazandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma yolundaki olası rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe

3. ELEME TURUNDA DÖRT FARKLI İHTİMAL

Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze engelini aşması halinde 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen ile Avusturya ekibi Sturm Graz ile İskoçya temsilcisi Hearts arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Sarı-lacivertliler, bu turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off etabına yükselerek lig aşaması için son eleme mücadelesini verecek.