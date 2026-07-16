Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası netleşti: 3. tur ve play-off’taki muhtemel rakipler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Górnik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde 3. Eleme Turu ve play-off aşamasındaki olası rakipleri netleşti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma yolundaki olası rakipleri belli oldu.
Sarı-lacivertli ekip, 2. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
UEFA'nın belirlediği kura eşleşmeleri doğrultusunda temsilcinin karşılaşabileceği takımlar da netlik kazandı.
3. ELEME TURUNDA DÖRT FARKLI İHTİMAL
Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze engelini aşması halinde 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen ile Avusturya ekibi Sturm Graz ile İskoçya temsilcisi Hearts arasındaki eşleşmenin galibi olacak.
Sarı-lacivertliler, bu turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off etabına yükselerek lig aşaması için son eleme mücadelesini verecek.
PLAY-OFF TURUNDA GÜÇLÜ RAKİPLER
Fenerbahçe'nin play-off turuna yükselmesi durumunda olası rakip havuzu daha da genişleyecek.
Bu aşamada Fransa temsilcisi Lyon, Norveç ekibi Bodo/Glimt ve Yunanistan'dan Olympiakos da sarı-lacivertlilerin karşılaşabileceği takımlar arasında yer alacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki ilk maçını 21 Temmuz 2026'da Kadıköy'de Górnik Zabrze'ye karşı oynayacak.
Rövanş mücadelesi ise 28 Temmuz 2026'da Polonya'da yapılacak.
Bu eşleşmeden galip ayrılan taraf, 3. Eleme Turu'nda yoluna devam edecek.