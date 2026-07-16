Fenerbahçe'de satış operasyonu! Hedef oluşturulacak kaynakla yeni golcü transferi

Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferinin ardından yeni yol haritası şekillendi. Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı hedeflerken diğer yandan yapılacak satışlardan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. Bu süreçle birlikte hem kulübün transfer bütçesinin güçlendirilmesi hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitleri kapsamında yeni hamlelere alan açılması planlanıyor.

Fenerbahçe

SATIŞLAR ÖNCELİK KAZANDI Yönetim, kendilerine resmi teklif ulaşan ve teknik heyetin gelecek planlamasında yer vermediği futbolcular için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Yapılacak ayrılıkların yalnızca kadro mühendisliği açısından değil, mali yapı bakımından da kulübe önemli katkı sağlaması bekleniyor. Elde edilecek bonservis gelirleriyle birlikte transfer bütçesinin artırılması ve maaş yükünün azaltılması hedefleniyor.