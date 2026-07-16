CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de satış operasyonu! Hedef oluşturulacak kaynakla yeni golcü transferi

Mason Greenwood transferini tamamlayan Fenerbahçe, gözünü kadro yapılanmasına çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, satışlardan elde edilecek bonservis gelirini doğrudan santrfor transferinde kullanmayı planlıyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe'de satış operasyonu! Hedef oluşturulacak kaynakla yeni golcü transferi

Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferinin ardından yeni yol haritası şekillendi.

Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı hedeflerken diğer yandan yapılacak satışlardan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.

Bu süreçle birlikte hem kulübün transfer bütçesinin güçlendirilmesi hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitleri kapsamında yeni hamlelere alan açılması planlanıyor.

FenerbahçeFenerbahçe
SATIŞLAR ÖNCELİK KAZANDI

Yönetim, kendilerine resmi teklif ulaşan ve teknik heyetin gelecek planlamasında yer vermediği futbolcular için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Yapılacak ayrılıkların yalnızca kadro mühendisliği açısından değil, mali yapı bakımından da kulübe önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Elde edilecek bonservis gelirleriyle birlikte transfer bütçesinin artırılması ve maaş yükünün azaltılması hedefleniyor.

FredFred
KAYNAK FORVET TRANSFERİNE AYRILACAK

Teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda öncelik santrfor transferine verildi.

Fenerbahçe yönetimi, satış operasyonunun büyük ölçüde tamamlanmasının ardından üst düzey bir golcü için resmi girişimlerini hızlandıracak.

Kulüp, oyuncu satışlarından sağlanacak finansal kaynakla hem bonservis hem de maaş bütçesi açısından elini güçlendirmeyi ve hücum hattına doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadroya katmayı amaçlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'de satış operasyonu! Hedef oluşturulacak kaynakla yeni golcü transferi-4 Fenerbahçe'de satış operasyonu! Hedef oluşturulacak kaynakla yeni golcü transferi-5 Fenerbahçe'de satış operasyonu! Hedef oluşturulacak kaynakla yeni golcü transferi-6
Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan'a Stuttgart talip
SONRAKİ HABER

Levent Mercan'a Stuttgart talip
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler