Fenerbahçe'de satış operasyonu! Hedef oluşturulacak kaynakla yeni golcü transferi
Mason Greenwood transferini tamamlayan Fenerbahçe, gözünü kadro yapılanmasına çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, satışlardan elde edilecek bonservis gelirini doğrudan santrfor transferinde kullanmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferinin ardından yeni yol haritası şekillendi.
Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı hedeflerken diğer yandan yapılacak satışlardan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.
Bu süreçle birlikte hem kulübün transfer bütçesinin güçlendirilmesi hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitleri kapsamında yeni hamlelere alan açılması planlanıyor.
SATIŞLAR ÖNCELİK KAZANDI
Yönetim, kendilerine resmi teklif ulaşan ve teknik heyetin gelecek planlamasında yer vermediği futbolcular için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
Yapılacak ayrılıkların yalnızca kadro mühendisliği açısından değil, mali yapı bakımından da kulübe önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Elde edilecek bonservis gelirleriyle birlikte transfer bütçesinin artırılması ve maaş yükünün azaltılması hedefleniyor.
KAYNAK FORVET TRANSFERİNE AYRILACAK
Teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda öncelik santrfor transferine verildi.
Fenerbahçe yönetimi, satış operasyonunun büyük ölçüde tamamlanmasının ardından üst düzey bir golcü için resmi girişimlerini hızlandıracak.
Kulüp, oyuncu satışlarından sağlanacak finansal kaynakla hem bonservis hem de maaş bütçesi açısından elini güçlendirmeyi ve hücum hattına doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadroya katmayı amaçlıyor.