Fransızlar duyurdu: Kante için ayrılık iddiası! Fenerbahçe'nin şartı ortaya çıktı

Haberde, Ligue 1 ekibi Paris FC'nin 35 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ve tecrübeli futbolcunun da kariyerine yeniden ülkesinde devam etmeye olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması sürerken, N'Golo Kante'nin geleceğiyle ilgili Fransa basınında dikkat çeken bir transfer iddiası yer aldı.

N'Golo Kante

MALİYET ENGELİ

İddiaya göre transfer görüşmelerinin önündeki en önemli engel ise Kante'nin mali yükümlülüğü oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında deneyimli futbolcuyla toplam 14.5 milyon euro imza parası üzerinden anlaşma yaptığı belirtilirken, bu bedelin 7.5 milyon euroluk kısmının oyuncuya ödendiği aktarıldı.