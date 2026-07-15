Fransızlar duyurdu: Kante için ayrılık iddiası! Fenerbahçe'nin şartı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de N'Golo Kante'nin geleceğine ilişkin Fransa'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Paris FC'nin deneyimli orta sahayı kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, transferin gerçekleşmesi için sarı-lacivertlilerin 7 milyon euroluk bir talebi bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması sürerken, N'Golo Kante'nin geleceğiyle ilgili Fransa basınında dikkat çeken bir transfer iddiası yer aldı.
Haberde, Ligue 1 ekibi Paris FC'nin 35 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ve tecrübeli futbolcunun da kariyerine yeniden ülkesinde devam etmeye olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
MALİYET ENGELİ
İddiaya göre transfer görüşmelerinin önündeki en önemli engel ise Kante'nin mali yükümlülüğü oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başında deneyimli futbolcuyla toplam 14.5 milyon euro imza parası üzerinden anlaşma yaptığı belirtilirken, bu bedelin 7.5 milyon euroluk kısmının oyuncuya ödendiği aktarıldı.
FENERBAHÇE'NİN 7 MİLYON EURO TALEBİ
Haberde, imza parasının kalan 7 milyon euroluk bölümünün Paris FC tarafından karşılanması halinde Fenerbahçe'nin transfere onay vermeye hazır olduğu ifade edildi.
Fransız ekibinin bu mali şartı kabul edip etmeyeceği ise transfer sürecinin seyrini belirleyecek en önemli unsur olarak gösteriliyor.