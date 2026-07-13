Fenerbahçe'de Giuliano Galoppo iddiası! Teklif bekleniyor
Fenerbahçe’nin River Plate forması giyen Giuliano Galoppo ile ilgilendiği öne sürüldü. Eduardo Coudet’in planlarında bulunmayan Arjantinli orta saha takımdan ayrı çalışırken River Plate yönetimi somut teklif bekliyor.
Arjantin merkezli River Noticias'ın haberine göre Fenerbahçe, River Plate'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Giuliano Galoppo ile ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerin oyuncu için henüz somut bir teklif yapmadığı, Galoppo'nun durumunu ve olası transfer şartlarını takip ettiği aktarıldı. River Plate yönetimi ise futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
EDUARDO COUDET KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
River Plate Teknik Direktörü Eduardo Coudet'in Galoppo'yu yeni sezonun ikinci bölümüne ilişkin kadro planlamasında düşünmediği kaydedildi.
Arjantinli orta saha, River Plate'in ana takım çalışmalarından ayrı olarak kendisi gibi kadroda düşünülmeyen futbolcularla antrenmanlarını sürdürüyor. Galoppo'nun kariyerine başka bir kulüpte devam edebilmek için gelecek teklifleri beklediği belirtildi.
River Plate de 16 Haziran'da yayımladığı resmî açıklamada Galoppo'nun takımın seyahat kafilesinde yer almayacağını ve daha sonra antrenmanlara katılacağını duyurmuştu.
SOMUT TEKLİF HENÜZ GELMEDİ
River Plate yönetimi, Galoppo'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakarken transferin ilerleyebilmesi için resmî teklif bekliyor.
River Noticias, Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen şu ana kadar hiçbir girişimin somut bir müzakereye dönüşmediğini yazdı. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin oyuncu için görüşmelere başladığı veya teklif yaptığı yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor.
Arjantinli gazeteci Sebastián Srur'a dayandırılan farklı haberlerde ise Fenerbahçe'nin temaslara başladığı öne sürüldü. Transfer sürecinin hangi aşamada bulunduğu kulüplerden gelecek açıklama veya somut teklif bilgisiyle netlik kazanacak.
GIULIANO GALOPPO KİMDİR?
Giuliano Galoppo, 18 Haziran 1999'da Arjantin'in Buenos Aires kentinde doğdu. 1,79 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcunun ana mevkisi merkez orta saha.
Galoppo, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Arjantin vatandaşlığının yanında İtalyan vatandaşlığı da bulunan futbolcunun temsilciliğini Team Raiola yürütüyor.
Futbola Atlético Rafaela altyapısında başlayan Galoppo, Boca Juniors ve Banfield altyapılarında da yer aldı. Profesyonel kariyerinde Banfield ve Sao Paulo formalarını giyen oyuncu, 2025'te kiralık olarak River Plate'e katıldı. River Plate daha sonra futbolcunun bonservisini aldı.
Galoppo'nun Arjantin A Milli Takımı seviyesinde maçı bulunmuyor. Orta saha oyuncusu, 2018 yılında Arjantin U19 çalışma grubuna davet edilmişti.
PİYASA DEĞERİ 3,5 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Giuliano Galoppo'nun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.
Arjantinli futbolcunun River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor. Uzun süreli kontratı nedeniyle Galoppo'nun ayrılığı için River Plate ile bonservis konusunda anlaşma sağlanması gerekiyor.
Piyasa değeri, River Plate'in isteyeceği kesin transfer bedeli anlamına gelmiyor. Arjantin ekibinin bonservis beklentisine ilişkin doğrulanmış bir rakam henüz paylaşılmadı.
2026 SEZONUNDA NE YAPTI?
Giuliano Galoppo, 2026 sezonunda River Plate formasıyla 13 resmî karşılaşmada görev aldı. Arjantinli orta saha bu maçlarda 558 dakika sahada kalırken bir gol kaydetti.
Sezonun ilerleyen bölümünde kadrodaki yerini kaybeden Galoppo, Eduardo Coudet'in ikinci yarı planlamasının dışında kaldı. Oyuncunun geleceği, River Plate'e ulaşacak teklifler ve kulübün bonservis beklentisi doğrultusunda şekillenecek.