Sarı-lacivertlilerin oyuncu için henüz somut bir teklif yapmadığı, Galoppo'nun durumunu ve olası transfer şartlarını takip ettiği aktarıldı. River Plate yönetimi ise futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

River Plate de 16 Haziran'da yayımladığı resmî açıklamada Galoppo'nun takımın seyahat kafilesinde yer almayacağını ve daha sonra antrenmanlara katılacağını duyurmuştu.

Arjantinli orta saha, River Plate'in ana takım çalışmalarından ayrı olarak kendisi gibi kadroda düşünülmeyen futbolcularla antrenmanlarını sürdürüyor. Galoppo'nun kariyerine başka bir kulüpte devam edebilmek için gelecek teklifleri beklediği belirtildi.

Giuliano Galoppo

SOMUT TEKLİF HENÜZ GELMEDİ

River Plate yönetimi, Galoppo'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakarken transferin ilerleyebilmesi için resmî teklif bekliyor.

River Noticias, Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen şu ana kadar hiçbir girişimin somut bir müzakereye dönüşmediğini yazdı. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin oyuncu için görüşmelere başladığı veya teklif yaptığı yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor.

Arjantinli gazeteci Sebastián Srur'a dayandırılan farklı haberlerde ise Fenerbahçe'nin temaslara başladığı öne sürüldü. Transfer sürecinin hangi aşamada bulunduğu kulüplerden gelecek açıklama veya somut teklif bilgisiyle netlik kazanacak.