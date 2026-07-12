Livakovic'e Avrupa'dan üç talip! Fenerbahçe ilk teklifi geri çevirdi
Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Dominik Livakovic'e Dinamo Zagreb, Crystal Palace ve Torino talip oldu. Sarı-lacivertli yönetim ise Dinamo Zagreb'in sunduğu ilk bonservis teklifini yetersiz bularak geri çevirdi.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, ayrılması beklenen isimlerden Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili hareketli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediği belirtilen Hırvat kaleci için Avrupa'dan üç kulüp resmi girişimlerde bulundu. Transfer sürecini ise oyuncunun menajeri Andy Bara'nın yönettiği öğrenildi.
HIRVAT KALECİYE ÜÇ KULÜPTEN İLGİ
Dominik Livakovic'e eski kulübü Dinamo Zagreb'in yanı sıra İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace ile İtalya Serie A ekibi Torino'nun teklif sunduğu aktarıldı.
Üç kulübün de deneyimli file bekçisinin durumunu yakından takip ettiği, transfer görüşmelerinin menajer Andy Bara aracılığıyla sürdürüldüğü ifade edildi.
DİNAMO ZAGREB'İN TEKLİFİ YETERSİZ KALDI
Livakovic'in kariyerine yeniden Dinamo Zagreb'de devam etmeye sıcak baktığı belirtilirken, Hırvat kulübünün Fenerbahçe'ye sunduğu 3+1 milyon euroluk bonservis önerisi yönetim tarafından yeterli bulunmadı.
Sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul etmediği ve oyuncunun bonservisi konusunda beklentisinin daha yüksek olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe ile Livakovic'in geleceğine ilişkin görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, Dinamo Zagreb'in teklifini yükseltip yükseltmeyeceği ve Crystal Palace ile Torino'nun yeni bir adım atıp atmayacağı transfer sürecinin seyrini belirleyecek.