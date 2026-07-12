Livakovic'e Avrupa'dan üç talip! Fenerbahçe ilk teklifi geri çevirdi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, ayrılması beklenen isimlerden Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili hareketli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediği belirtilen Hırvat kaleci için Avrupa'dan üç kulüp resmi girişimlerde bulundu. Transfer sürecini ise oyuncunun menajeri Andy Bara'nın yönettiği öğrenildi.

Livakovic

HIRVAT KALECİYE ÜÇ KULÜPTEN İLGİ Dominik Livakovic'e eski kulübü Dinamo Zagreb'in yanı sıra İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace ile İtalya Serie A ekibi Torino'nun teklif sunduğu aktarıldı. Üç kulübün de deneyimli file bekçisinin durumunu yakından takip ettiği, transfer görüşmelerinin menajer Andy Bara aracılığıyla sürdürüldüğü ifade edildi. Takvim Kaynak Tercihleri