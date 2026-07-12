Fenerbahçe'de Ederson gündemi! Aziz Yıldırım devrede
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Ederson için son sözü Başkan Aziz Yıldırım söyleyecek. Brezilyalı kaleciyle yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından sarı-lacivertlilerin yeni sezon kaleci planlaması netleşecek.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması sürerken gözler kaleci Ederson'a çevrildi.
Geçtiğimiz sezon performansıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı file bekçisinin geleceği belirsizliğini korurken, yönetim konuyu doğrudan Başkan Aziz Yıldırım'ın yapacağı görüşmeyle sonuçlandırmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli kulüpte alınacak karar, kaleci transferi konusunda izlenecek yol haritasını da belirleyecek.
AYRILIK KARARI MASADA
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Ederson, kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi değerlendiriyor. Deneyimli kalecinin Avrupa ve Suudi Arabistan'dan çeşitli kulüplerin radarında olduğu belirtilirken, son dönemde Benfica ile de adı anılıyor.
Bu gelişmeler üzerine Başkan Aziz Yıldırım'ın Ederson ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ve oyuncunun gelecek planlarını doğrudan dinleyeceği ifade ediliyor.
Görüşmede Yıldırım'ın, tecrübeli kaleciyi takımda kalmaya ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
KALECİ TRANSFERİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ŞEKİLLENECEK
Fenerbahçe yönetimi, Ederson'un takımda kalması halinde mevcut planlamasını koruyacak. Ancak Brezilyalı kalecinin ayrılık konusunda kararını değiştirmemesi durumunda sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında kaleci takviyesini de öncelikli gündem maddeleri arasına alacak.
Teknik heyetin ise yeni sezon yapılanmasında Ederson'u ilk 11'in önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.
2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alan Ederson, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından 10 günlük izne çıktı.
Deneyimli file bekçisinin izin sürecinin tamamlanmasının ardından, Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sonrasında takıma katılması bekleniyor.
Bu tarihe kadar Aziz Yıldırım ile yapılacak görüşmeden çıkacak sonucun, hem oyuncunun geleceğini hem de sarı-lacivertlilerin kaleci transferi stratejisini belirlemesi öngörülüyor.