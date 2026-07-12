Fenerbahçe'de Ederson gündemi! Aziz Yıldırım devrede

Ederson

AYRILIK KARARI MASADA

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Ederson, kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi değerlendiriyor. Deneyimli kalecinin Avrupa ve Suudi Arabistan'dan çeşitli kulüplerin radarında olduğu belirtilirken, son dönemde Benfica ile de adı anılıyor.

Bu gelişmeler üzerine Başkan Aziz Yıldırım'ın Ederson ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ve oyuncunun gelecek planlarını doğrudan dinleyeceği ifade ediliyor.

Görüşmede Yıldırım'ın, tecrübeli kaleciyi takımda kalmaya ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.