Tadic Al Wahda'ya veda etti! Fenerbahçe iddiaları yeniden gündemde
Al Wahda'dan ayrıldığını duyuran Dusan Tadic, sosyal medya hesabından kulübe teşekkür etti. Sırp futbolcunun vedasının ardından geleceğine ilişkin değerlendirmeler hız kazanırken, daha önce Fenerbahçe'den gelen teknik heyet iddiası yeniden gündeme taşındı.
Fenerbahçe'den 2025 yılında ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic, kulüpteki kariyerini noktaladı.
Deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Al Wahda'ya veda ettiğini duyururken, kulüpte geçirdiği döneme ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.
TADIC'TEN DUYGUSAL VEDA MESAJI
Sırp futbolcu paylaşımında, Al Wahda formasıyla kazandıkları iki kupanın kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Tadic açıklamasında, "Buradaki serüvenim sona erdi. Birlikte kazandığımız iki kupa her zaman benim için özel olacak ve bu dönemi unutulmaz kılan deneyimler ile insanlara minnettarım. Bu geçişi mümkün kılan destekleri ve anlayışları için kulübe ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler Al Wahda." ifadelerini kullandı.
37 yaşındaki oyuncunun ayrılığıyla birlikte yeni sezonda kariyerine hangi takımda devam edeceği de netlik kazanmayı bekliyor.
FENERBAHÇE İDDİASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Tadic'in Al Wahda'dan ayrılık kararının ardından daha önce ortaya atılan Fenerbahçe iddiaları yeniden konuşulmaya başladı. Geçtiğimiz ay gündeme gelen haberlerde, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük görevine yeniden getirilen İsmail Kartal'ın deneyimli futbolcuyla bir görüşme yaptığı öne sürülmüştü.
İddiaya göre Kartal, Tadic'e teknik ekipte görev almayı düşünüp düşünmediğini sordu. Al Wahda ile yollarını ayıran tecrübeli ismin bundan sonraki kariyer planlamasına ilişkin kararını önümüzdeki süreçte vermesi bekleniyor.