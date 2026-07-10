Tadic Al Wahda'ya veda etti! Fenerbahçe iddiaları yeniden gündemde

Dusan Tadic

TADIC'TEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Sırp futbolcu paylaşımında, Al Wahda formasıyla kazandıkları iki kupanın kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Tadic açıklamasında, "Buradaki serüvenim sona erdi. Birlikte kazandığımız iki kupa her zaman benim için özel olacak ve bu dönemi unutulmaz kılan deneyimler ile insanlara minnettarım. Bu geçişi mümkün kılan destekleri ve anlayışları için kulübe ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler Al Wahda." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki oyuncunun ayrılığıyla birlikte yeni sezonda kariyerine hangi takımda devam edeceği de netlik kazanmayı bekliyor.