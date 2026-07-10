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Nathan Ake Fenerbahçe kampına katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına ulaştı. Hollandalı savunmacı, sarı-lacivertli ekiple birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

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Nathan Ake Fenerbahçe kampına katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, yeni takımına resmen katıldı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli stoperin sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra Avusturya'daki sezon öncesi kampına ulaştığını duyurdu.

Böylece Hollandalı futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla ilk antrenmanlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Nathan AkeNathan Ake
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Nathan Ake, kamp çalışmalarına dahil olarak hazırlık sürecine başlayacak.

Tecrübeli futbolcunun, teknik ekibin planlaması doğrultusunda kısa süre içinde takımla birlikte antrenman temposuna girmesi bekleniyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Nathan AkeNathan Ake
FENERBAHÇE'DEN "HOŞ GELDİN" MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp, transferin ardından yaptığı açıklamada Ake'nin Avusturya'ya ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, "Nathan Ake, Avusturya'ya geldi. Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır. Hoş geldin Nathan!" ifadelerine yer verildi.

Hollandalı savunmacı, kamp programı kapsamında gerçekleştirilecek antrenmanlarda ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

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