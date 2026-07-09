Fenerbahçe'nin yıldızına Yunanistan'dan talip! Sofyan Amrabat bonservisiyle gidebilir
Olympiakos, bonservisi Fenerbahçe’de bulunan Sofyan Amrabat’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yunan temsilcisi, Faslı orta sahayı kiralamak yerine bonservisiyle transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açmak için ayrılığa sıcak yaklaşıyor.
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için transfer gelişmesi yaşandı. Olympiakos, geçen sezonu Real Betis'te kiralık geçiren 29 yaşındaki orta saha için bonservisli transfer planlıyor. Amrabat'ın geleceği Dünya Kupası'nın ardından netleşecek.
OLYMPİAKOS'TAN AMRABAT HAMLESİ
Yeni sezon kadrosunu şekillendiren Fenerbahçe, bir taraftan transfer görüşmelerini sürdürürken diğer taraftan yabancı oyuncu rotasyonunu yeniden düzenliyor.
Fotomaç'ın Yunan basınına dayandırdığı habere göre Olympiakos, Sofyan Amrabat'ı transfer listesine aldı. Yunan temsilcisi, 29 yaşındaki futbolcuyu kiralık değil, bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
FENERBAHÇE SATIŞA SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe, kadroda yeni yabancı transferlere yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.
Sofyan Amrabat, yaşı nedeniyle TFF'nin genç yabancı kontenjanına girmiyor. Güncel düzenlemeye göre 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması gerekiyor. Amrabat bu nedenle yaş kriteri bulunmayan 10 kişilik bölümde yer kaplıyor.
Olympiakos'un bonservisli transfer isteği, sarı-lacivertli yönetimin yabancı kontenjanı ve kadro maliyeti planına uygun bir seçenek oluşturuyor.
BETIS SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMADI
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı 2025-2026 sezonunun başında Real Betis'e kiraladı. İspanyol kulübü, oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.
Real Betis, sezonun tamamlanmasının ardından satın alma opsiyonunu kullanmadı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Amrabat'ın bonservis hakları yeniden Fenerbahçe'ye geçti.
BETIS'TE 23 MAÇA ÇIKTI
Sofyan Amrabat, Real Betis formasıyla 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 23 karşılaşmada görev yaptı.
Faslı orta saha, La Liga'da 17 maça çıkarken Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada oynadı. Avrupa'daki maçlarda 1 gol kaydeden Amrabat, sezonu toplam 23 maç ve 1 golle tamamladı.
Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar, oyuncunun düzenli forma süresini olumsuz etkiledi. Real Betis, Ekim 2025'te Amrabat'ın sağ üst ön adalesinde sakatlık yaşadığını açıklamıştı.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 29 yaşındaki ön liberonun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
Fenerbahçe'nin oyuncu için daha önce 12 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi bulunduğu öne sürülmüştü. Olympiakos ile yapılacak olası görüşmelerde bonservis bedeli ve ödeme planı transferin temel başlıklarını oluşturacak.
DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR
Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Transfer sürecinin oyuncunun turnuvadaki yolculuğu tamamlandıktan sonra hız kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, Olympiakos'un resmî teklifini ve Amrabat'ın kariyer planını gördükten sonra nihai kararını verecek. Taraflar arasında henüz anlaşma bulunmuyor.
SOFYAN AMRABAT KİMDİR?
Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996'da Hollanda'nın Huizen kentinde dünyaya geldi. 1,85 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapıyor.
Kariyerinde Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe ve Real Betis formalarını giyen Amrabat, Fas Milli Takımı'nın deneyimli isimleri arasında bulunuyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun Fenerbahçe ile 2 sezon daha sözleşmesi var.
|Kriter
|Bilgi
|Yaş
|29
|Doğum tarihi
|21 Ağustos 1996
|Uyruk
|Fas
|Mevki
|Ön libero
|Boy
|1,85 metre
|Bonservisi
|Fenerbahçe
|Sözleşme sonu
|30 Haziran 2028
|Piyasa değeri
|10 milyon euro
|2025-2026 performansı
|23 maç, 1 gol
|Genç yabancı kontenjanı
|Uygun değil