Fenerbahçe'nin yıldızına Yunanistan'dan talip! Sofyan Amrabat bonservisiyle gidebilir

Sofyan Amrabat, Real Betis formasıyla 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 23 karşılaşmada görev yaptı.

Sofyan Amrabat Fenerbahçe kadrosunda düşünülmüyor

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 29 yaşındaki ön liberonun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Fenerbahçe'nin oyuncu için daha önce 12 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi bulunduğu öne sürülmüştü. Olympiakos ile yapılacak olası görüşmelerde bonservis bedeli ve ödeme planı transferin temel başlıklarını oluşturacak.