Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi: Asensio!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında Marco Asensio'nun özel bir yere sahip olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans ortaya koyamayan İspanyol yıldızın, bu kez fiziksel olarak hazır bir şekilde sezona girdiği belirtildi. Teknik heyetin kamp sürecindeki görüntüsünden memnun kaldığı deneyimli oyuncunun, takımın hücum gücüne önemli katkı sağlaması hedefleniyor.