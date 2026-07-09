Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi: Asensio!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Marco Asensio, kamp performansıyla teknik heyetin en çok dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Sakatlık sorunlarını geride bırakan İspanyol futbolcunun, İsmail Kartal'ın hücum planlarının merkezinde yer alması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında Marco Asensio'nun özel bir yere sahip olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans ortaya koyamayan İspanyol yıldızın, bu kez fiziksel olarak hazır bir şekilde sezona girdiği belirtildi. Teknik heyetin kamp sürecindeki görüntüsünden memnun kaldığı deneyimli oyuncunun, takımın hücum gücüne önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
KAMPIN EN FORMDA İSİMLERİNDEN BİRİ
Sarı-lacivertlilerin Avusturya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında sergilediği performansla öne çıkan Marco Asensio'nun, antrenmanlardaki istekli görüntüsü ve fiziksel seviyesiyle teknik ekibin beğenisini topladığı ifade edildi.
Sakatlığını tamamen geride bırakan 30 yaşındaki futbolcunun, yeni sezon öncesinde yüksek motivasyonla çalıştığı ve maç temposunu yeniden yakaladığı aktarıldı.
HÜCUM PLANI ASENSİO ÜZERİNE KURULUYOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezondaki hücum organizasyonlarında Marco Asensio'ya kilit bir rol vermeyi planladığı öne sürüldü.
Deneyimli teknik adamın, İspanyol yıldızı hücumun merkezinde konumlandırarak takımın üretkenliğini artırmayı hedeflediği belirtilirken, Asensio'nun hem gol yollarındaki etkinliği hem de oyun kurulumuna sağlayacağı katkıyla Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.
Yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarında da deneyimli oyuncunun bu rolde değerlendirilmesi planlanıyor.