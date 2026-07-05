Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile sözleşme imzaladı! Asgari ücret alacak

Kulüpten yapılan duyuruda, tecrübeli futbolcunun takım içindeki liderliği, mücadeleci karakteri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığının sözleşme yenileme kararında etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Mert Hakan Yandaş

ASGARİ ÜCRET ESASLARI VURGUSU

Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmeyle ilgili dikkat çeken bir detayı da kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye olan sevgisini bir kez daha göstererek asgari ücret esasları doğrultusunda hazırlanan 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kulüp, açıklamasının sonunda tecrübeli futbolcuya yeni sezonda çubuklu formayla başarılar dileyerek, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni sözleşmeyle birlikte Mert Hakan Yandaş, 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.

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