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Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile sözleşme imzaladı! Asgari ücret alacak

Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, yeni anlaşmada oyuncunun mücadeleci yapısı ve kulübe olan bağlılığının belirleyici olduğunu açıkladı. Ayrıca deneyimli futbolcunun asgari ücret alacağı belirtildi.

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Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile sözleşme imzaladı! Asgari ücret alacak

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında iç transferde önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, tecrübeli futbolcunun takım içindeki liderliği, mücadeleci karakteri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığının sözleşme yenileme kararında etkili olduğu vurgulandı.

Mert Hakan YandaşMert Hakan Yandaş
YENİ SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında, Mert Hakan Yandaş'ın kulübe duyduğu aidiyetin yeni kontratın temel gerekçelerinden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Mert Hakan YandaşMert Hakan Yandaş
ASGARİ ÜCRET ESASLARI VURGUSU

Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmeyle ilgili dikkat çeken bir detayı da kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye olan sevgisini bir kez daha göstererek asgari ücret esasları doğrultusunda hazırlanan 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kulüp, açıklamasının sonunda tecrübeli futbolcuya yeni sezonda çubuklu formayla başarılar dileyerek, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni sözleşmeyle birlikte Mert Hakan Yandaş, 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.

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