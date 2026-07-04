Fenerbahçe'den Mason Greenwood iddialarına yalanlama
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, futbol komitesinden hiçbir ismin Fransa'da transfer görüşmesi yürütmediğini duyurdu.
Fenerbahçe, son günlerde Mason Greenwood transferi üzerinden gündeme gelen iddialara ilişkin resmi açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyada yer alan haberlerde öne sürülen transfer girişimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu resmi iletişim kanalları dışındaki bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Açıklama, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun Fenerbahçe'nin Greenwood için resmi teklif yaptığı ve kulüp yetkililerinin transferi sonuçlandırmak amacıyla Fransa'ya gittiği yönündeki paylaşımının ardından geldi.
FENERBAHÇE'DEN İDDİALARA NET YANIT
Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi için gün içerisinde resmi teklif sunduğunu, bu teklifin Roma'nın önerisinin üzerine çıktığını iddia etmişti. Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin teklifinin, Marsilya'nın talep ettiği 50 milyon euro seviyesine yaklaştığı belirtilirken, Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki ismin de görüşmeleri tamamlamak amacıyla Fransa'ya hareket ettiği öne sürülmüştü.
Bu iddiaların ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla söz konusu bilgileri yalanladı. Kulüp, futbol komitesinden hiçbir yöneticinin Fransa'da transfer görüşmesi gerçekleştirmediğini vurgulayarak, sosyal medyada dile getirilen haberlerin doğru olmadığını ifade etti.
KULÜPTEN "RESMİ KANALLARI TAKİP EDİN" MESAJI
Fenerbahçe açıklamasında, son dönemde gerçeği yansıtmayan transfer haberlerinin tekrar edilerek kamuoyuna sunulduğunu ve taraftarların sistematik şekilde yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını savundu. Kulüp, bu nedenle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu belirtti.
Sarı-lacivertliler, doğruluğu esas alan ve meslek etiğine bağlı medya mensuplarıyla herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade ederken, teyit edilmemiş bilgilerin gerçekmiş gibi servis edilmesini eleştirdi. Açıklamada, geçmişteki bilgi sızdırma anlayışının artık geçerli olmadığı vurgulanırken, transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilerin yalnızca kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağı bildirildi.