Fenerbahçe'den Mason Greenwood iddialarına yalanlama

Açıklama, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun Fenerbahçe'nin Greenwood için resmi teklif yaptığı ve kulüp yetkililerinin transferi sonuçlandırmak amacıyla Fransa'ya gittiği yönündeki paylaşımının ardından geldi.

Mason Greenwood

FENERBAHÇE'DEN İDDİALARA NET YANIT

Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi için gün içerisinde resmi teklif sunduğunu, bu teklifin Roma'nın önerisinin üzerine çıktığını iddia etmişti. Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin teklifinin, Marsilya'nın talep ettiği 50 milyon euro seviyesine yaklaştığı belirtilirken, Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki ismin de görüşmeleri tamamlamak amacıyla Fransa'ya hareket ettiği öne sürülmüştü.

Bu iddiaların ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla söz konusu bilgileri yalanladı. Kulüp, futbol komitesinden hiçbir yöneticinin Fransa'da transfer görüşmesi gerçekleştirmediğini vurgulayarak, sosyal medyada dile getirilen haberlerin doğru olmadığını ifade etti.