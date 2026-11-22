Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, Trendyol Süper Lig'deki önemli karşılaşmaları deneyimli yorumcuların analizleriyle futbolseverlere taşımaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olduğu mücadele, Libero'nun özel yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.

HAŞMET BABAOĞLU, İBRAHİM YAVUZ VE SERKAN KORKMAZ YORUMLUYOR

Haşmet Babaoğlu, İbrahim Yavuz ve Serkan Korkmaz, Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Libero ekranlarında değerlendiriyor.

Siyah-beyazlıların Konya deplasmanında sergilediği performans, mücadelenin kırılma anları, futbolcuların bireysel performansları ve maçın kritik pozisyonları canlı yayında masaya yatırılıyor.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN PERFORMANSI MASAYA YATIRILIYOR

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11 tercihi, oyun planı ve mücadele içerisindeki taktiksel hamleleri programın öne çıkan konuları arasında yer alıyor.

Siyah-beyazlıların hücum organizasyonları, savunma performansı ve rakibinin oyun anlayışına karşı geliştirdiği çözümler detaylı şekilde analiz ediliyor.

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son durumu, deplasmanda ortaya koyduğu futbol ve ligdeki hedefleri de yorumcular tarafından değerlendiriliyor.

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