Beşiktaş 'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic , Trendyol Süper Lig 'in 12. haftasında Konyaspor karşısında gösterdiği performansla kulüp tarihine adını yazdırdı. Karşılaşmanın 10. dakikasında attığı golle ligde 10 gole ulaşan Sırp santrfor, bu sayıya yalnızca 10 karşılaşmada erişerek siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de en hızlı 10 gol atan futbolcu oldu.

Sırp yıldız, böylece son 25 yıllık dönemde Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 10 gole en kısa sürede ulaşan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

İLHAN MANSIZ'IN REKORUNU KIRDI Beşiktaş'ta daha önce 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu unvanı İlhan Mansız'a aitti. 2001-2002 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen Mansız'ın 12 maçta ulaştığı gol sayısını Vlahovic, 10 karşılaşmada yakalayarak geride bıraktı.

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Konyaspor deplasmanında attığı gollerle siyah-beyazlı kulübün tarihine geçti. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de 10 gole en hızlı ulaşan Beşiktaşlı oyuncu oldu. (Fotoğraf: AA)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların iki golünü kaydeden Dusan Vlahovic, karşılaşmada bireysel bir rekora imza attı. (Fotoğraf: AA)

KONYASPOR KARŞISINDA DUBLE YAPTI

Konya deplasmanında maça hızlı başlayan Dusan Vlahovic, 10. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcu, 34. dakikada Wilfred Ndidi'nin asistinde bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

Vlahovic, attığı ikinci golle Süper Lig'deki toplam gol sayısını 11'e yükseltti. İlk yarıda iki gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.