Dusan Vlahovic, İlhan Mansız'ın rekorunu kırdı! Beşiktaş tarihine geçti
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Konyaspor deplasmanında attığı gollerle kulüp tarihine geçti. Süper Lig'de 10 gole yalnızca 10 maçta ulaşan yıldız futbolcu, İlhan Mansız'a ait rekoru geride bıraktı. Vlahovic, siyah-beyazlıların 4-2 kazandığı mücadelede iki kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor karşısında gösterdiği performansla kulüp tarihine adını yazdırdı. Karşılaşmanın 10. dakikasında attığı golle ligde 10 gole ulaşan Sırp santrfor, bu sayıya yalnızca 10 karşılaşmada erişerek siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de en hızlı 10 gol atan futbolcu oldu.
İLHAN MANSIZ'IN REKORUNU KIRDI
Beşiktaş'ta daha önce 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu unvanı İlhan Mansız'a aitti. 2001-2002 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen Mansız'ın 12 maçta ulaştığı gol sayısını Vlahovic, 10 karşılaşmada yakalayarak geride bıraktı.
Sırp yıldız, böylece son 25 yıllık dönemde Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 10 gole en kısa sürede ulaşan futbolcu olarak kayıtlara geçti.
KONYASPOR KARŞISINDA DUBLE YAPTI
Konya deplasmanında maça hızlı başlayan Dusan Vlahovic, 10. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcu, 34. dakikada Wilfred Ndidi'nin asistinde bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.
Vlahovic, attığı ikinci golle Süper Lig'deki toplam gol sayısını 11'e yükseltti. İlk yarıda iki gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.
BEŞİKTAŞ 4 GOLLE KAZANDI
Konyaspor, Jean-Luc Dompe'nin 42. ve Enis Destan'ın 63. dakikadaki golleriyle 2-0'dan geri dönerek beraberliği yakaladı.
Beşiktaş ise 79. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle yeniden öne geçti. Siyah-beyazlılarda 90. dakikada Vaclav Cerny skoru belirleyen golü kaydetti ve mücadele 4-2 tamamlandı.
Böylece Dusan Vlahovic, bireysel rekorunu kırdığı karşılaşmayı iki gol ve üç puanla tamamladı.