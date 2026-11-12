Portekiz basınındaki transfer iddialarına göre Kartal, 29 yaşındaki Belçikalı futbolcunun durumunu takip ediyor. Siyah-beyazlıların, uygun şartların oluşması hâlinde Lukebakio için yeni bir teklif yapabileceği belirtildi.

Beşiktaş , ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer planlaması şekilleniyor.

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, özellikle kanat rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. (Fotoğraf: EPA)

YAZIN DA BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDEYDİ

Dodi Lukebakio'nun Beşiktaş ile anılması ilk kez yaşanmıyor. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde de Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Portekiz'in A Bola gazetesi, 1 Eylül 2026 tarihli haberinde Beşiktaş'ın Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğunu yazmıştı. Haberde 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonundan oluşan bir formül üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Ancak taraflar arasında transfer gerçekleşmedi ve Lukebakio, Benfica'da kaldı.