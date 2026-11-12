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Beşiktaş'tan Dodi Lukebakio harekatı! Transfer bu kez bitecek

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş için Portekiz'den yeni bir transfer iddiası geldi. Siyah-beyazlıların, Benfica forması giyen Dodi Lukebakio'yu yeniden gündemine aldığı belirtildi. Yaz transfer döneminde de Kartal'ın listesinde bulunan 29 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, bu sezon 18 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Beşiktaş'tan Dodi Lukebakio harekatı! Transfer bu kez bitecek

Beşiktaş, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer planlaması şekilleniyor.

Özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine Portekiz ekibi Benfica'dan Dodi Lukebakio yeniden girdi.

Portekiz basınındaki transfer iddialarına göre Kartal, 29 yaşındaki Belçikalı futbolcunun durumunu takip ediyor. Siyah-beyazlıların, uygun şartların oluşması hâlinde Lukebakio için yeni bir teklif yapabileceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, özellikle kanat rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. (Fotoğraf: EPA)Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, özellikle kanat rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. (Fotoğraf: EPA)

YAZIN DA BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDEYDİ

Dodi Lukebakio'nun Beşiktaş ile anılması ilk kez yaşanmıyor. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde de Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Portekiz'in A Bola gazetesi, 1 Eylül 2026 tarihli haberinde Beşiktaş'ın Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğunu yazmıştı. Haberde 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonundan oluşan bir formül üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Ancak taraflar arasında transfer gerçekleşmedi ve Lukebakio, Benfica'da kaldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer listesini şekillendiren Beşiktaş, rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlıların gündemine Benfica forması giyen Dodi Lukebakio geldi. (Fotoğraf: EPA)Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer listesini şekillendiren Beşiktaş, rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlıların gündemine Benfica forması giyen Dodi Lukebakio geldi. (Fotoğraf: EPA)

BENFICA'DA 18 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Belçikalı futbolcu, 2026-2027 sezonunda Portekiz temsilcisiyle 18 resmî karşılaşmada görev aldı.

Lukebakio, Benfica'daki 18 karşılaşmanın 13'ünde oyuna sonradan dahil oldu. Toplam 622 dakika süre bulan futbolcu, özellikle Avrupa Ligi'ndeki skor katkısıyla dikkat çekti.

Belçikalı kanat, Benfica'nın 8 Kasım'da Estrela da Amadora'yı 3-2 mağlup ettiği lig karşılaşmasında da sonradan oyuna girdi.

Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'nun durumunu takip ediyor. Kartal'ın uygun şartların oluşması hâlinde transfer için teklif yapabileceği belirtildi. (Fotoğraf: EPA)Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'nun durumunu takip ediyor. Kartal'ın uygun şartların oluşması hâlinde transfer için teklif yapabileceği belirtildi. (Fotoğraf: EPA)

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR

Benfica, Dodi Lukebakio'yu Eylül 2025'te İspanya temsilcisi Sevilla'dan kadrosuna kattı.

Portekiz kulübü, Belçikalı futbolcuyla 30 Haziran 2030'a kadar geçerli sözleşme imzaladı. Anlaşmada 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu rakam, Benfica'nın Beşiktaş'tan talep ettiği güncel bonservis bedeli değil; oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma tutarı.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dodi Lukebakio, 2026-2027 sezonunda Benfica formasıyla 18 resmî karşılaşmada görev aldı. Belçikalı futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Fotoğraf: EPA)Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dodi Lukebakio, 2026-2027 sezonunda Benfica formasıyla 18 resmî karşılaşmada görev aldı. Belçikalı futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Fotoğraf: EPA)

BENFICA'DA OCAK AYI TRANSFER PLANI

Portekiz basınında yer alan son haberlere göre Benfica yönetimi, ocak ayında kadronun önemli oyuncularını korumayı hedefliyor.

A Bola'nın 10 Kasım tarihli haberinde, teknik direktör Marco Silva'nın kadro planlamasında kilit rol oynayan isimlerin satışına sıcak bakılmadığı, ancak daha az süre alan oyuncular için uygun tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi.

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