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Beşiktaş'tan İtalya çıkarması! Ara transferde aynı takımdan 2 futbolcu

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için rotasını İtalya'ya çevirdi. İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Udinese forması giyen 26 yaşındaki stoper Oumar Solet'i transfer listesine aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği futbolcu için ocak ayında girişimde bulunulabileceği belirtildi. Beşiktaş'ın radarında Udinese'nin kalecisi Maduka Okoye'nin de bulunduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'tan İtalya çıkarması! Ara transferde aynı takımdan 2 futbolcu

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, millî araya galibiyetle girdi.

Siyah-beyazlı yönetim, bir yandan sezonun ikinci yarısı için kadro planlamasını sürdürürken diğer yandan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ın savunma hattı için gündemine aldığı son isim İtalya Serie A'dan çıktı.

Beşiktaş'ın Udinese'de forma giyen Oumar Solet'i transfer listesine aldığı iddia edildi. (Fotoğraf: AP)Beşiktaş'ın Udinese'de forma giyen Oumar Solet'i transfer listesine aldığı iddia edildi. (Fotoğraf: AP)

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF OUMAR SOLET

İtalya'dan TuttoUdinese'nin haberine göre Beşiktaş, Udinese'de forma giyen Oumar Solet'i ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

26 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlıların savunmaya takviye yapmak amacıyla oluşturduğu listede yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin, ara transfer döneminde Solet için Udinese ile görüşmelere başlamayı değerlendirdiği ifade edildi.

Fransa doğumlu ve Fildişi Sahili kökenli olan deneyimli stoperin İtalya'daki performansının Beşiktaş'ın dikkatini çektiği kaydedildi.

VINCENZO ITALIANO'NUN TRANSFER PLANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sezonun ikinci yarısında savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

İtalyan basınındaki haberde, siyah-beyazlıların Udinese'den yapılabilecek takviyelerle savunma kalitesini ve kadro derinliğini artırmayı planladığı ifade edildi.

Oumar Solet'in fiziksel özellikleri ve stoper mevkisindeki deneyimi nedeniyle transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın, 26 yaşındaki futbolcu için ocak ayında somut adımlar atabileceği iddia edildi.

İtalyan basını, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Oumar Solet için girişimde bulunabileceğini yazdı. (Fotoğraf: AP)İtalyan basını, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Oumar Solet için girişimde bulunabileceğini yazdı. (Fotoğraf: AP)

UDINESE'DEN İKİ İSME KANCA

Beşiktaş'ın transfer listesine ilişkin İtalyan basınında dikkat çeken bir ayrıntı daha yer aldı.

TuttoUdinese ve TuttoMercatoWeb'in haberlerine göre siyah-beyazlıların gündeminde yalnızca Oumar Solet bulunmuyor.

Udinese'nin Nijeryalı kalecisi Maduka Okoye'nin de Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de takip ettiği belirtilen Okoye için ocak ayında yeniden girişimde bulunabileceği ifade edildi.

Böylece Beşiktaş'ın İtalyan kulübünden hem stoper hem de kaleci transferi ihtimalini değerlendirdiği öne çıktı.

OUMAR SOLET'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Oumar Solet, 2026-2027 sezonunda Udinese formasıyla 8 resmî karşılaşmaya çıktı.

26 yaşındaki stoper, bu maçlarda bir asistlik skor katkısı sağladı.

Solet, İtalya Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev yaptı. Futbolcu, tek asistini İtalya Kupası'nda Padova'ya karşı oynanan mücadelede kaydetti.

Udinese'nin savunmasında görev yapan 1,92 metre boyundaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Anlaşmasında bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

İtalyan basınında Beşiktaş'ın Udinese kalecisi Maduka Okoye ile de ilgilendiği iddia edildi. (Fotoğraf: AFP)İtalyan basınında Beşiktaş'ın Udinese kalecisi Maduka Okoye ile de ilgilendiği iddia edildi. (Fotoğraf: AFP)

FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLÎ TAKIMI'NDAN İLK DAVET

Oumar Solet, kasım ayındaki millî arada kariyeri açısından önemli bir gelişme yaşadı.

Fransa'nın alt yaş millî takımlarında forma giyen savunmacı, Fildişi Sahili A Millî Takımı'na ilk kez davet edildi.

Udinese Kulübü de 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, Solet'in millî takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandığını duyurdu.

Deneyimli futbolcu, Fildişi Sahili'nin Gambiya ile oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'TA OCAK AYI HESABI

Beşiktaş, millî arada sezonun kalan bölümüne yönelik kadro çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan basınında Oumar Solet ve Maduka Okoye'nin transfer listesine girdiği belirtilirken özellikle savunma hattına yapılacak takviye ön plana çıktı.

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