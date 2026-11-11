Siyah-beyazlı yönetim, bir yandan sezonun ikinci yarısı için kadro planlamasını sürdürürken diğer yandan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş , millî araya galibiyetle girdi.

Fransa doğumlu ve Fildişi Sahili kökenli olan deneyimli stoperin İtalya'daki performansının Beşiktaş'ın dikkatini çektiği kaydedildi.

Beşiktaş yönetiminin, ara transfer döneminde Solet için Udinese ile görüşmelere başlamayı değerlendirdiği ifade edildi.

İtalyan basını, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Oumar Solet için girişimde bulunabileceğini yazdı. (Fotoğraf: AP)

UDINESE'DEN İKİ İSME KANCA

Beşiktaş'ın transfer listesine ilişkin İtalyan basınında dikkat çeken bir ayrıntı daha yer aldı.

TuttoUdinese ve TuttoMercatoWeb'in haberlerine göre siyah-beyazlıların gündeminde yalnızca Oumar Solet bulunmuyor.

Udinese'nin Nijeryalı kalecisi Maduka Okoye'nin de Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de takip ettiği belirtilen Okoye için ocak ayında yeniden girişimde bulunabileceği ifade edildi.

Böylece Beşiktaş'ın İtalyan kulübünden hem stoper hem de kaleci transferi ihtimalini değerlendirdiği öne çıktı.

OUMAR SOLET'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Oumar Solet, 2026-2027 sezonunda Udinese formasıyla 8 resmî karşılaşmaya çıktı.

26 yaşındaki stoper, bu maçlarda bir asistlik skor katkısı sağladı.

Solet, İtalya Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev yaptı. Futbolcu, tek asistini İtalya Kupası'nda Padova'ya karşı oynanan mücadelede kaydetti.

Udinese'nin savunmasında görev yapan 1,92 metre boyundaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Anlaşmasında bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.