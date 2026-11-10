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Ümit Akdağ'a 2 maç ceza! Hapoel Beer Sheva maçında da yok

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmada doğrudan kırmızı kart gören Ümit Akdağ'ın cezası belli oldu. UEFA Disiplin Kurulu, 23 yaşındaki savunmacıya sert müdahalesi nedeniyle 2 maç men cezası verdi. Celtic karşılaşmasında forma giyemeyen genç futbolcu, 26 Kasım'da Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak Hapoel Beer Sheva mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.

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Ümit Akdağ'a 2 maç ceza! Hapoel Beer Sheva maçında da yok

Kurul, disiplin yönetmeliğinin 15/1 maddesinde yer alan sert müdahaleye ilişkin hüküm kapsamında genç savunmacıya 2 maç men cezası verdi.

Akdağ, kırmızı kartın ardından Celtic deplasmanında oynanan karşılaşmada otomatik cezasını çekmişti.

UEFA'nın verdiği 2 maçlık yaptırım nedeniyle 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın sıradaki Avrupa kupası maçında da görev yapamayacak.

Ümit Akdağ gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. (Fotoğraf: AA)Ümit Akdağ gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. (Fotoğraf: AA)

CRYSTAL PALACE MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim'de Crystal Palace'ı konuk etmişti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona ererken karşılaşmanın 77. dakikasında Ümit Akdağ kırmızı kart görmüştü.

Genç savunmacı, İngiliz temsilcisinin futbolcusu Jörgen Strand Larsen'e yaptığı kayarak müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Maçın 66. dakikasında sarı kart da gören Akdağ, hakemin ikinci sarı kart kararından değil, doğrudan kırmızı kart göstermesi nedeniyle sahadan ayrılmıştı.

Beşiktaş Crystal Palace ile 2-2 berabere kalmıştı. (Fotoğraf: REUTERS)Beşiktaş Crystal Palace ile 2-2 berabere kalmıştı. (Fotoğraf: REUTERS)

CELTIC MAÇINDA OYNAYAMAMIŞTI

Ümit Akdağ, Crystal Palace karşılaşmasındaki kırmızı kartın ardından Beşiktaş'ın 5 Kasım'da Celtic ile deplasmanda oynadığı mücadelede forma giyemedi.

Siyah-beyazlılar, İskoçya'daki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

UEFA'nın açıkladığı 2 maçlık men cezasının ilk karşılaşmasını geride bırakan genç savunmacı, Hapoel Beer Sheva maçında da kadroda yer alamayacak.

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