Sırbistan'da büyük şok! Vlahovic milli takımı reddetti
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın kasım ayı kadrosuna katılmayacak. Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, yıldız futbolcuyla görüştüğünü ve Vlahovic'in çözmesi gereken özel bir durumu bulunduğunu açıkladı. Paunovic, Sırp santrforun yokluğunun kendileri için önemli bir kayıp olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Dusan Vlahovic hakkında Sırbistan'dan açıklama geldi. Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Almanya ve Yunanistan karşılaşmaları öncesinde düzenlediği basın toplantısında golcü oyuncunun aday kadroda neden bulunmadığını anlattı.
Paunovic, Vlahovic ile görüştüğünü ve 26 yaşındaki futbolcunun özel bir meselesini çözmek istediği için milli takım kampına katılamayacağını kendisine bildirdiğini söyledi.
DUSAN VLAHOVIC MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK
Sırbistan Milli Takımı'nın kasım ayı programında Dusan Vlahovic yer almadı.
Beşiktaş forması giyen Sırp golcünün kadroda bulunmaması üzerine açıklama yapan Veljko Paunovic, futbolcusuyla doğrudan görüştüğünü belirtti.
Paunovic, Vlahovic'in özel bir durum nedeniyle milli takım kampına katılamayacağını kendisine ilettiğini ifade etti.
ÇÖZMESİ GEREKEN ÖZEL BİR DURUMU VAR
Vlahovic'in yokluğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Veljko Paunovic, oyuncusunun özel hayatına ilişkin ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.
Sırbistan Teknik Direktörü, "Onu büyük bir heyecanla görmek istiyordunuz. Dusan Vlahovic bana çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu söyledi. Sadece bunu söyleyebilirim, onun adına konuşmak doğru olmaz. Eğer yanıtlamaya istekliyse, bunu kendisine sormalısınız." ifadelerini kullandı.
Paunovic'in açıklamasında Vlahovic'in söz konusu özel durumunun içeriğine ilişkin bilgi yer almadı.
BİZİM İÇİN BİR KAYIP
Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in milli takım için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.
Tecrübeli teknik adam, Sırp santrforun yokluğunu değerlendirerek, "Bizim için bir kayıp olsa da, diğer oyuncuların hazır olduklarını, sadakatlerini ve milli takıma olan aidiyetlerini göstermeleri için bir fırsat." dedi.
Paunovic, açıklamasının devamında Vlahovic'in takıma sağlayabileceği katkıya dikkat çekerek, "Aramızda olsaydı bize çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum; son toplanma döneminde de öyleydi, hatta şu an bile takımımız, grubumuz ve ulaşmak istediğimiz hedefler açısından onun varlığı çok faydalı olurdu." sözlerini kullandı.
ELİMİZDEKİ OYUNCULARA ODAKLANMAK ZORUNDAYIZ
Veljko Paunovic, Vlahovic'in katılamayacağı milli takım kampında diğer futbolculara görev düşeceğini belirtti.
Sırbistan Teknik Direktörü, mevcut oyuncu grubuyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Ancak elimizdeki oyunculara odaklanmak zorundayız; sorumluluğumuz bu. Her türlü sorunu çözmek ve yapmamız gereken uyum süreçleri için gerekli çözümleri üretmek adına buradayız." ifadelerini kullandı.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 2 GOL ATMIŞTI
Dusan Vlahovic, milli takım kadrosuyla ilgili gelişmenin öncesinde Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında etkili bir performans sergiledi.
Siyah-beyazlıların sahadan 3-0 galip ayrıldığı mücadelede 20 ve 43. dakikalarda fileleri havalandıran Sırp santrfor, iki gole imza attı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 14 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Vlahovic'in milli takım kampına katılamayacak olması, kulüp takımındaki performansının ardından dikkat çekti.
SIRBİSTAN'IN RAKİPLERİ ALMANYA VE YUNANİSTAN
Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında iki karşılaşmaya çıkacak.
Veljko Paunovic'in öğrencileri, 13 Kasım Cuma günü Almanya'yı konuk edecek. Sırbistan, 16 Kasım Pazartesi günü ise Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak.
Sırp teknik adam, iki karşılaşmada da Dusan Vlahovic'ten yararlanamayacak.
Milli takımda ayrıca sağlık sorunları bulunan Aleksa Terzic ve Strahinja Pavlovic'in de kadroda yer alamayacağı açıklandı.