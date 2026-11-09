Veljko Paunovic, Beşiktaşlı santrfor Dusan Vlahovic ile doğrudan görüştüğünü belirtti. (Fotoğraf: AA)

BİZİM İÇİN BİR KAYIP

Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in milli takım için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Tecrübeli teknik adam, Sırp santrforun yokluğunu değerlendirerek, "Bizim için bir kayıp olsa da, diğer oyuncuların hazır olduklarını, sadakatlerini ve milli takıma olan aidiyetlerini göstermeleri için bir fırsat." dedi.

Paunovic, açıklamasının devamında Vlahovic'in takıma sağlayabileceği katkıya dikkat çekerek, "Aramızda olsaydı bize çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum; son toplanma döneminde de öyleydi, hatta şu an bile takımımız, grubumuz ve ulaşmak istediğimiz hedefler açısından onun varlığı çok faydalı olurdu." sözlerini kullandı.