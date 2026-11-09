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Sırbistan'da büyük şok! Vlahovic milli takımı reddetti

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın kasım ayı kadrosuna katılmayacak. Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, yıldız futbolcuyla görüştüğünü ve Vlahovic'in çözmesi gereken özel bir durumu bulunduğunu açıkladı. Paunovic, Sırp santrforun yokluğunun kendileri için önemli bir kayıp olduğunu söyledi.

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Sırbistan'da büyük şok! Vlahovic milli takımı reddetti

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Dusan Vlahovic hakkında Sırbistan'dan açıklama geldi. Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Almanya ve Yunanistan karşılaşmaları öncesinde düzenlediği basın toplantısında golcü oyuncunun aday kadroda neden bulunmadığını anlattı.

Paunovic, Vlahovic ile görüştüğünü ve 26 yaşındaki futbolcunun özel bir meselesini çözmek istediği için milli takım kampına katılamayacağını kendisine bildirdiğini söyledi.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın kasım ayı kampına katılmayacak. (Fotoğraf: AA)Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın kasım ayı kampına katılmayacak. (Fotoğraf: AA)

DUSAN VLAHOVIC MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK

Sırbistan Milli Takımı'nın kasım ayı programında Dusan Vlahovic yer almadı.

Beşiktaş forması giyen Sırp golcünün kadroda bulunmaması üzerine açıklama yapan Veljko Paunovic, futbolcusuyla doğrudan görüştüğünü belirtti.

Paunovic, Vlahovic'in özel bir durum nedeniyle milli takım kampına katılamayacağını kendisine ilettiğini ifade etti.

Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in milli takımda yer almama nedenine ilişkin açıklama yaptı. (Fotoğraf: AA)Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in milli takımda yer almama nedenine ilişkin açıklama yaptı. (Fotoğraf: AA)

ÇÖZMESİ GEREKEN ÖZEL BİR DURUMU VAR

Vlahovic'in yokluğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Veljko Paunovic, oyuncusunun özel hayatına ilişkin ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.

Sırbistan Teknik Direktörü, "Onu büyük bir heyecanla görmek istiyordunuz. Dusan Vlahovic bana çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu söyledi. Sadece bunu söyleyebilirim, onun adına konuşmak doğru olmaz. Eğer yanıtlamaya istekliyse, bunu kendisine sormalısınız." ifadelerini kullandı.

Paunovic'in açıklamasında Vlahovic'in söz konusu özel durumunun içeriğine ilişkin bilgi yer almadı.

Veljko Paunovic, Beşiktaşlı santrfor Dusan Vlahovic ile doğrudan görüştüğünü belirtti. (Fotoğraf: AA)Veljko Paunovic, Beşiktaşlı santrfor Dusan Vlahovic ile doğrudan görüştüğünü belirtti. (Fotoğraf: AA)

BİZİM İÇİN BİR KAYIP

Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in milli takım için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Tecrübeli teknik adam, Sırp santrforun yokluğunu değerlendirerek, "Bizim için bir kayıp olsa da, diğer oyuncuların hazır olduklarını, sadakatlerini ve milli takıma olan aidiyetlerini göstermeleri için bir fırsat." dedi.

Paunovic, açıklamasının devamında Vlahovic'in takıma sağlayabileceği katkıya dikkat çekerek, "Aramızda olsaydı bize çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum; son toplanma döneminde de öyleydi, hatta şu an bile takımımız, grubumuz ve ulaşmak istediğimiz hedefler açısından onun varlığı çok faydalı olurdu." sözlerini kullandı.

Dusan Vlahovic, çözmesi gereken özel bir durum nedeniyle milli takım kampına katılamayacağını bildirdi. (Fotoğraf: AA)Dusan Vlahovic, çözmesi gereken özel bir durum nedeniyle milli takım kampına katılamayacağını bildirdi. (Fotoğraf: AA)

ELİMİZDEKİ OYUNCULARA ODAKLANMAK ZORUNDAYIZ

Veljko Paunovic, Vlahovic'in katılamayacağı milli takım kampında diğer futbolculara görev düşeceğini belirtti.

Sırbistan Teknik Direktörü, mevcut oyuncu grubuyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Ancak elimizdeki oyunculara odaklanmak zorundayız; sorumluluğumuz bu. Her türlü sorunu çözmek ve yapmamız gereken uyum süreçleri için gerekli çözümleri üretmek adına buradayız." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Teknik Direktörü Paunovic, Vlahovic'in özel durumu hakkında daha fazla bilgi vermedi. (Fotoğraf: AA)Sırbistan Teknik Direktörü Paunovic, Vlahovic'in özel durumu hakkında daha fazla bilgi vermedi. (Fotoğraf: AA)

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 2 GOL ATMIŞTI

Dusan Vlahovic, milli takım kadrosuyla ilgili gelişmenin öncesinde Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında etkili bir performans sergiledi.

Siyah-beyazlıların sahadan 3-0 galip ayrıldığı mücadelede 20 ve 43. dakikalarda fileleri havalandıran Sırp santrfor, iki gole imza attı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 14 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Vlahovic'in milli takım kampına katılamayacak olması, kulüp takımındaki performansının ardından dikkat çekti.

Veljko Paunovic, oyuncusunun özel hayatına ilişkin ayrıntıların doğrudan Vlahovic'e sorulması gerektiğini ifade etti. (Fotoğraf: AA)Veljko Paunovic, oyuncusunun özel hayatına ilişkin ayrıntıların doğrudan Vlahovic'e sorulması gerektiğini ifade etti. (Fotoğraf: AA)

SIRBİSTAN'IN RAKİPLERİ ALMANYA VE YUNANİSTAN

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında iki karşılaşmaya çıkacak.

Veljko Paunovic'in öğrencileri, 13 Kasım Cuma günü Almanya'yı konuk edecek. Sırbistan, 16 Kasım Pazartesi günü ise Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak.

Sırp teknik adam, iki karşılaşmada da Dusan Vlahovic'ten yararlanamayacak.

Milli takımda ayrıca sağlık sorunları bulunan Aleksa Terzic ve Strahinja Pavlovic'in de kadroda yer alamayacağı açıklandı.

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