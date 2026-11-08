Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı Libero'da
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun özel yayınında masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, Recep Çetin ve Emre Eren; siyah-beyazlıların performansını, Vincenzo Italiano'nun tercihlerini, kritik pozisyonları ve mücadelenin tüm detaylarını canlı yayında değerlendiriyor.
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Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, Trendyol Süper Lig heyecanını deneyimli isimlerin yorumlarıyla futbolseverlere taşımaya devam ediyor.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği mücadele, Libero'nun özel yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.
SERKAN KORKMAZ, RECEP ÇETİN VE EMRE EREN YORUMLUYOR
Serkan Korkmaz, Beşiktaş'ın eski futbolcularından Recep Çetin ve Emre Eren, Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını Libero ekranlarında değerlendiriyor.
Siyah-beyazlıların Dolmabahçe'de sergilediği performans, karşılaşmanın kritik pozisyonları, futbolcuların bireysel performansları ve teknik direktörlerin hamleleri canlı yayında masaya yatırılıyor.
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş