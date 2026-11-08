Beşiktaş'tan transfer bombası! Fenerbahçeliler çok kızacak
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde Anderson Talisca iddiası gündeme geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olan Brezilyalı yıldızın ocak ayında yeniden Süper Lig'e dönebileceği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katma ihtimali dikkat çekti.
Beşiktaş'ın ocak ayı transfer döneminde eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katabileceği iddia edildi. Fenerbahçe'de geçirdiği 1,5 sezonun ardından Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya transfer olan 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönüş ihtimali gündeme geldi.
A Spor'un haberine göre 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca'nın yeniden İstanbul temsilcisinin transfer seçenekleri arasında bulunabileceği konuşuluyor.
BEŞİKTAŞ'TA TALISCA İDDİASI
Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ın hücum hattını güçlendirmek için değerlendirebileceği isimler arasında Anderson Talisca'nın bulunduğu öne sürüldü.
Al-Jazira'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcunun ocak ayında yeniden takım değiştirebileceği iddia edilirken eski kulübü Beşiktaş'a dönüş ihtimali gündeme taşındı.
Siyah-beyazlı formayla daha önce başarılı bir dönem geçiren Talisca'nın olası transferinde oyuncunun mevcut sözleşmesi ve kulübünün tutumu belirleyici olacak.
FENERBAHÇE'DEN EYLÜL AYINDA AYRILDI
Anderson Talisca, 2024-2025 sezonunun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli takımda yaklaşık 1,5 sezon geçiren Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi, 3 Eylül 2026 tarihinde karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
Talisca, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya imza attı.
AL-JAZIRA'DAKİ PERFORMANSI
Anderson Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kariyeri de transfer iddialarıyla birlikte gündeme geldi.
Brezilyalı futbolcu yeni takımında düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
Talisca, Al-Jazira formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
32 yaşındaki futbolcunun ocak ayında kulübünden ayrılması halinde Beşiktaş'a dönüş ihtimali de transfer seçenekleri arasında değerlendiriliyor.
BEŞİKTAŞ'TA 37 GOL, 14 ASİST
Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında iki sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giydi.
Brezilyalı hücum oyuncusu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol atıp 14 asist yaptı.
Talisca, Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
Uzaktan şutları, duran toplardaki etkinliği ve gol katkısıyla öne çıkan futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Çin ve Suudi Arabistan'da kariyerini sürdürdü.
SÜPER LİG'E ÜÇÜNCÜ KEZ DÖNEBİLİR
Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a transfer olması halinde Brezilyalı futbolcu, Süper Lig kariyerindeki üçüncü dönemine başlayacak.
Türkiye'deki ilk dönemini Beşiktaş'ta geçiren Talisca, Ocak 2025'te Fenerbahçe'ye transfer olarak ikinci kez Süper Lig'de forma giymişti.
Olası transferin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemine başlayacak olan Talisca'nın ocak ayında nasıl bir karar vereceği önem taşıyor.