Anderson Talisca'nın Al-Jazira'da istediği ortamı bulamadığı ve yeniden İstanbul'a dönmek istediği öne sürüldü. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

AL-JAZIRA'DAKİ PERFORMANSI

Anderson Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kariyeri de transfer iddialarıyla birlikte gündeme geldi.

Brezilyalı futbolcu yeni takımında düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

Talisca, Al-Jazira formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

32 yaşındaki futbolcunun ocak ayında kulübünden ayrılması halinde Beşiktaş'a dönüş ihtimali de transfer seçenekleri arasında değerlendiriliyor.