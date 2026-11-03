Beşiktaş'a Orkun müjdesi! Gözler Celtic maçında
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son 4 resmi maçta forma giyemeyen Orkun Kökçü, takımla antrenmanlara döndü. Siyah-beyazlıların kaptanının Celtic ve Gençlerbirliği maçları için sahalara dönüş planı da netleşmeye başladı.
Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Orkun Kökçü'den iyi haber geldi.
Milli futbolcu, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.
ORKUN KÖKÇÜ 4 MAÇ SONRA TAKIMA DÖNDÜ
Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından uzak kalan Orkun Kökçü, Trabzonspor, Başakşehir, Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarında görev yapamamıştı.
İyileşme sürecinde önemli aşama kaydeden 25 yaşındaki futbolcunun yeniden antrenmanlara başlaması, teknik heyetin önümüzdeki maçlara yönelik kadro planlamasında yeni bir seçenek oluşturdu.
CELTIC VE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇLARI İÇİN PLAN
A Spor'un haberine göre Beşiktaş sağlık ekibi, Orkun Kökçü'nün durumunu yakından takip ediyor. Bir an önce formasına kavuşmak isteyen milli futbolcunun Celtic karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alması, Gençlerbirliği maçında ise ilk 11'e dönmesi planlanıyor.
Orkun Kökçü'nün sahalara dönüşü konusunda aceleci davranılmayacak. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun antrenmanlardaki fiziksel durumunu değerlendirerek son kararını verecek. Mevcut planlamada kaptanın Celtic maçında kadroya alınması, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise ilk 11'de görev yapması hedefleniyor.