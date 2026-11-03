

CELTIC VE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇLARI İÇİN PLAN

A Spor'un haberine göre Beşiktaş sağlık ekibi, Orkun Kökçü'nün durumunu yakından takip ediyor. Bir an önce formasına kavuşmak isteyen milli futbolcunun Celtic karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alması, Gençlerbirliği maçında ise ilk 11'e dönmesi planlanıyor.

Orkun Kökçü'nün sahalara dönüşü konusunda aceleci davranılmayacak. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun antrenmanlardaki fiziksel durumunu değerlendirerek son kararını verecek. Mevcut planlamada kaptanın Celtic maçında kadroya alınması, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise ilk 11'de görev yapması hedefleniyor.