Beşiktaş'ın Kasımpaşa beraberliği İtalya'da manşet oldu
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, dış sahadaki puan kayıplarına bir yenisini ekledi. Siyah-beyazlıların aldığı sonuç, teknik direktör Vincenzo Italiano ve Vlahovic üzerinden İtalyan basınında geniş yer buldu.
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dış sahadaki olumsuz performansını sürdürdü.
Bu sezon deplasmanda yalnızca bir galibiyet elde edebilen siyah-beyazlıların yaşadığı puan kaybı, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ülkesindeki spor basınına da taşındı.
ITALIANO İÇİN ÇARPICI BAŞLIK
İtalyan basınından Virgilio, Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kaybını teknik direktör Vincenzo Italiano üzerinden değerlendirdi.
Haberde, "Beşiktaş'ta Italiano inanamıyor, bir türlü rahat edemiyor: 'Bu sorun hemen çözülmeli'" başlığı kullanıldı. Siyah-beyazlı takımın deplasmanda yaşadığı sorunlar, İtalyan teknik adamın karşı karşıya olduğu tabloyla birlikte ele alındı.
VLAHOVIC'E BALOTELLI BENZETMESİ
Calciomercato ise karşılaşmayı Vlahovic'in performansı ve maç sırasında yaşadıkları üzerinden okuyucularına aktardı.
İtalyan basın kuruluşu, "Vlahovic yeniden gol attı, bir tokat yedi ve Balotelli gibi 'Neden hep ben?' diye bağırdı: Ancak Italiano'nun Beşiktaş'ı yine takıldı" ifadelerini manşetine taşıdı.
Haberde Vlahovic'in gol atmasına rağmen Beşiktaş'ın galibiyete ulaşamaması öne çıkarılırken, futbolcunun tepkisi eski İtalyan milli oyuncu Mario Balotelli'nin hafızalara kazınan sözlerine benzetildi.
Kasımpaşa beraberliğiyle deplasmandaki puan kayıplarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig'in ilk 10 haftalık bölümünde dış sahada yalnızca bir kez kazanabildi.