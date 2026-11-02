

VLAHOVIC'E BALOTELLI BENZETMESİ

Calciomercato ise karşılaşmayı Vlahovic'in performansı ve maç sırasında yaşadıkları üzerinden okuyucularına aktardı.

İtalyan basın kuruluşu, "Vlahovic yeniden gol attı, bir tokat yedi ve Balotelli gibi 'Neden hep ben?' diye bağırdı: Ancak Italiano'nun Beşiktaş'ı yine takıldı" ifadelerini manşetine taşıdı.