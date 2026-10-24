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Beşiktaş'ta Ümit Akdağ şoku! Sağ elinde kırık tespit edildi

Beşiktaş, 23 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ'ın sağ el metakarpal kemiğinde nondeplase kırık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını açıkladı.

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Beşiktaş'ta Ümit Akdağ şoku! Sağ elinde kırık tespit edildi

Beşiktaş, savunma oyuncusu 23 yaşındaki stoper Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDIĞI DUYURULDU

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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