Beşiktaş'ta bir sakatlık daha! Yıldız futbolcu maça devam edemedi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace'ı konuk ederken Fabio Miretti'den kötü haber geldi. Mücadelenin 36. dakikasında Daichi Kamada'nın müdahalesiyle yerde kalan İtalyan futbolcu, sağ omzundan sakatlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Miretti'nin yerine Salih Özcan dahil oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılara Fabio Miretti'den kötü haber geldi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ilk 11'de görevlendirdiği İtalyan orta saha oyuncusu, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.
MIRETTI 36. DAKİKADA YERDE KALDI
Karşılaşmanın 36. dakikasında Beşiktaş'ın kendi yarı sahasında gelişen pozisyonda Fabio Miretti, topu ileri taşımak isterken Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada'nın müdahalesiyle yerde kaldı.
Pozisyonun ardından ayağa kalkamayan İtalyan futbolcu için sağlık ekipleri sahaya davet edildi.
Sağ omzundan sakatlık yaşayan Miretti'ye oyun alanında ilk müdahale yapıldı.
Tedavisinin ardından ayağa kalkan 23 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin eşliğinde saha kenarına yöneldi.
SALİH ÖZCAN OYUNA DAHİL OLDU
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fabio Miretti'nin oyuna devam edememesi üzerine zorunlu oyuncu değişikliğine gitti.
Siyah-beyazlılarda Miretti'nin yerine ilk yarının 40. dakikası civarında Salih Özcan mücadeleye dahil oldu.
Böylece Beşiktaş, Crystal Palace karşısındaki ilk oyuncu değişikliğini sakatlık nedeniyle gerçekleştirdi.
Italiano, orta sahadaki planlamasını İtalyan futbolcunun yokluğunda yeniden düzenlemek zorunda kaldı.