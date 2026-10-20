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Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi belli oldu! UEFA karşılaşmaya Danny Makkelie'yi atadı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Crystal Palace'ı ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Hollandalı Danny Makkelie yönetecek. VAR koltuğunda ise Jeroen Manschot oturacak.

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Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi belli oldu! UEFA karşılaşmaya Danny Makkelie'yi atadı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 22 Ekim Perşembe günü evinde oynayacağı maçı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Dördüncü hakem olarak Martijn Vos'un görev yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jeroen Manschot oturacak. Manschot'un yardımcısı ise Stan Teuben olacak.

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