Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi! İşte son durumu
Beşiktaş'ın Hoffenheim ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Milli futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı ve Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi.
Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Orkun Kökçü'nün son durumu netleşmeye başladı.
Mücadelenin ilk yarısında ayağından sorun yaşayan ve devre arasında yerini Fabio Miretti'ye bırakan milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BİLEĞİNDE MORARMA TESPİT EDİLDİ
A Spor'un haberine göre, Orkun Kökçü'nün bileğinde aldığı darbeye bağlı morarma tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde 25 yaşındaki futbolcunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı takımın kaptanının pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında yeniden sahada olabileceği ifade edildi.
ITALIANO SAKATLIĞIN NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçının ardından Orkun Kökçü'nün neden oyundan alındığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcunun sakatlığını riske etmek istemediklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Orkun'un ayağında küçük bir acı var. Ayağını yere basınca kendini kötü hissetti, biz de risk almak istemedik. Onunla konuştum, çok da büyük bir şey olmadığını söylüyor. Umarım çok büyük bir sıkıntısı yoktur."