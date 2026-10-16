

ITALIANO SAKATLIĞIN NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçının ardından Orkun Kökçü'nün neden oyundan alındığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcunun sakatlığını riske etmek istemediklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orkun'un ayağında küçük bir acı var. Ayağını yere basınca kendini kötü hissetti, biz de risk almak istemedik. Onunla konuştum, çok da büyük bir şey olmadığını söylüyor. Umarım çok büyük bir sıkıntısı yoktur."