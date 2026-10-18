Tedavisine başlanan Orkun Kökçü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Trabzonspor maçı için belirlediği 23 kişilik kamp kadrosunda yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanan millî futbolcunun yapılan MR incelemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edilmişti.

Serdal Adalı'nın prim planı, Trabzonspor karşılaşması öncesinde gündeme geldi. (Fotoğraf: REUTERS)

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 2'DE 2 YAPTI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek başladı.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi.

İlk iki maçından altı puan çıkaran Beşiktaş, Süper Lig'de ise Kocaelispor karşısındaki 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor deplasmanına hazırlanıyor.