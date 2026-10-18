Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisine özel prim! Serdal Adalı yetkiyi o isme verdi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın galibiyet primi verme kararı aldığı öne sürüldü. Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek kaptan Orkun Kökçü'nün, olası galibiyetin ardından takım arkadaşlarıyla görüşerek prim miktarını belirleyeceği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta derbi öncesinde prim gelişmesi yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek organizasyondaki ikinci galibiyetini alan siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, zorlu deplasman öncesinde takım için özel galibiyet primi verme kararı aldığı öne sürüldü.
SERDAL ADALI'DAN TRABZONSPOR DERBİSİNE ÖZEL PRİM
Beşiktaş yönetiminin Trabzonspor karşılaşması için özel bir prim uygulamasına gitmeyi kararlaştırdığı belirtildi.
Basına yansıyan bilgilere göre Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın Trabzon deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda futbolculara prim verilmesini planlıyor.
Galibiyet için belirlenen kesin tutar henüz açıklanmadı.
PRİM MİKTARINI ORKUN KÖKÇÜ BELİRLEYECEK
Trabzonspor karşılaşması için öngörülen primin belirlenmesinde takım kaptanı Orkun Kökçü'nün rol alacağı öne sürüldü.
İddiaya göre Beşiktaş'ın derbiyi kazanması durumunda Orkun Kökçü, takım arkadaşlarıyla toplantı yapacak.
Kaptanın, futbolcularla gerçekleştireceği görüşmenin ardından belirlenen prim miktarını Başkan Serdal Adalı'ya iletmesi planlanıyor.
ORKUN KÖKÇÜ DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanan millî futbolcunun yapılan MR incelemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edilmişti.
Tedavisine başlanan Orkun Kökçü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Trabzonspor maçı için belirlediği 23 kişilik kamp kadrosunda yer almadı.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 2'DE 2 YAPTI
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek başladı.
Siyah-beyazlı ekip, ikinci hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi.
İlk iki maçından altı puan çıkaran Beşiktaş, Süper Lig'de ise Kocaelispor karşısındaki 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor deplasmanına hazırlanıyor.
TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 15, Trabzonspor ise 13 puanda bulunuyor.