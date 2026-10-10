Beşiktaş , ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden Joe Willock 'ta sonuç alınamaması ihtimaline karşı Torino forması giyen Rolando Mandragora 'yı da listeye aldığı iddia edildi. İtalyan ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için 7,5 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, ara transfer dönemi için birden fazla isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden birinin Newcastle United forması giyen Joe Willock olduğu, İngiliz futbolcunun transferinde istenen sonucun alınamaması durumunda Rolando Mandragora için harekete geçileceği iddia edildi.

Rolando Mandragora'nın siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunduğu iddia edildi. (Fotoğraf: EPA)

TORINO 7,5 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş'ın gündemindeki Mandragora'nın Torino ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. İtalyan kulübünün 29 yaşındaki orta saha için 7,5 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek istediği belirtildi.