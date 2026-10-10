Beşiktaş'ta transferde yeni hedefini belirledi! Joe Willock olmazsa rota İtalya
Beşiktaş'ta orta saha transferi için Rolando Mandragora alternatifi gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetim eğer Joe Willock'tan istediği sonucu alamazsa rotayı İtalya'ya çevirecek. Torino'nun istediği rakamı düşürmesi hedefleniyor.
Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden Joe Willock'ta sonuç alınamaması ihtimaline karşı Torino forması giyen Rolando Mandragora'yı da listeye aldığı iddia edildi. İtalyan ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için 7,5 milyon euro bonservis istediği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE MANDRAGORA
Orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, ara transfer dönemi için birden fazla isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden birinin Newcastle United forması giyen Joe Willock olduğu, İngiliz futbolcunun transferinde istenen sonucun alınamaması durumunda Rolando Mandragora için harekete geçileceği iddia edildi.
TORINO 7,5 MİLYON EURO İSTİYOR
Beşiktaş'ın gündemindeki Mandragora'nın Torino ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. İtalyan kulübünün 29 yaşındaki orta saha için 7,5 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek istediği belirtildi.
SERDAL ADALI SÜRECİ TAKİP EDİYOR
Başkan Serdal Adalı'nın transfer çalışmalarını yakından takip ettiği ve yönetimin belirlenen bütçe doğrultusunda hareket edeceği iddia edildi.
Beşiktaş'ın ilk olarak Joe Willock transferindeki gelişmeleri bekleyeceği, bu girişimin sonuçsuz kalması halinde Mandragora için temasların yoğunlaştırılacağı belirtildi.
BU SEZON 5 MAÇTA 2 GOLE KATKI
Rolando Mandragora bu sezon Serie A'da 5 karşılaşmada forma giydi. İtalyan orta saha bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Mandragora kariyerinde Genoa, Juventus, Pescara, Crotone, Udinese, Torino ve Fiorentina formaları giyerken toplam 396 karşılaşmada 39 gol ve 31 asist üretti.