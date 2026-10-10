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Beşiktaş'ta transferde yeni hedefini belirledi! Joe Willock olmazsa rota İtalya

Beşiktaş'ta orta saha transferi için Rolando Mandragora alternatifi gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetim eğer Joe Willock'tan istediği sonucu alamazsa rotayı İtalya'ya çevirecek. Torino'nun istediği rakamı düşürmesi hedefleniyor.

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Beşiktaş'ta transferde yeni hedefini belirledi! Joe Willock olmazsa rota İtalya

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden Joe Willock'ta sonuç alınamaması ihtimaline karşı Torino forması giyen Rolando Mandragora'yı da listeye aldığı iddia edildi. İtalyan ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için 7,5 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Beşiktaş ara transfer dönemi öncesinde orta saha çalışmalarını hızlandırdı. (Fotoğraf: REUTERS)Beşiktaş ara transfer dönemi öncesinde orta saha çalışmalarını hızlandırdı. (Fotoğraf: REUTERS)

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE MANDRAGORA

Orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, ara transfer dönemi için birden fazla isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden birinin Newcastle United forması giyen Joe Willock olduğu, İngiliz futbolcunun transferinde istenen sonucun alınamaması durumunda Rolando Mandragora için harekete geçileceği iddia edildi.

Rolando Mandragora'nın siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunduğu iddia edildi. (Fotoğraf: EPA)Rolando Mandragora'nın siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunduğu iddia edildi. (Fotoğraf: EPA)

TORINO 7,5 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş'ın gündemindeki Mandragora'nın Torino ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. İtalyan kulübünün 29 yaşındaki orta saha için 7,5 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın öncelikli hedeflerinden birinin Joe Willock olduğu belirtildi. (Fotoğraf: REUTERS)Beşiktaş'ın öncelikli hedeflerinden birinin Joe Willock olduğu belirtildi. (Fotoğraf: REUTERS)

SERDAL ADALI SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Başkan Serdal Adalı'nın transfer çalışmalarını yakından takip ettiği ve yönetimin belirlenen bütçe doğrultusunda hareket edeceği iddia edildi.
Beşiktaş'ın ilk olarak Joe Willock transferindeki gelişmeleri bekleyeceği, bu girişimin sonuçsuz kalması halinde Mandragora için temasların yoğunlaştırılacağı belirtildi.

Mandragora, Willock transferine alternatif isimler arasında yer alıyor. (Fotoğraf: REUTERS)Mandragora, Willock transferine alternatif isimler arasında yer alıyor. (Fotoğraf: REUTERS)
BU SEZON 5 MAÇTA 2 GOLE KATKI
Rolando Mandragora bu sezon Serie A'da 5 karşılaşmada forma giydi. İtalyan orta saha bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Mandragora kariyerinde Genoa, Juventus, Pescara, Crotone, Udinese, Torino ve Fiorentina formaları giyerken toplam 396 karşılaşmada 39 gol ve 31 asist üretti.

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