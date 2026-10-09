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Beşiktaş'tan Ricardo Horta hamlesi!

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların, Braga forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Horta'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

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Beşiktaş'tan Ricardo Horta hamlesi!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Kadrosundaki eksik bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Ricardo Horta'yı yakın takibe aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Braga'nın yıldızı Ricardo Horta'yı takibe aldı - 1

BEŞİKTAŞ'TAN KİRALIK TRANSFER PLANI

Hücum hattındaki alternatiflerini artırmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, 32 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmayı değerlendirdiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların transferin şartlarını öğrenmek için Braga ile temas kurabileceği ileri sürüldü.

Siyah-beyazlılardan kiralık transfer planı! Braga ile temas kurulacak - 2

HÜCUMDA BİRDEN FAZLA POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR

Kariyerinin büyük bölümünü Braga'da geçiren Ricardo Horta, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle öne çıkıyor.

On numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Portekizli futbolcu, teknik ekiplere farklı oyun sistemlerinde değerlendirebilecekleri bir seçenek sunuyor.

Çok yönlü futbolcu! Horta birden fazla mevkide forma giyebiliyor - 3

Top tekniği, dripling becerisi ve oyun kurma özellikleriyle tanınan Horta, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda da etkili bir isim olarak öne çıkıyor.

Teknik özellikleriyle dikkat çekiyor! Oyun kurma yeteneği öne çıkıyor - 4

Beşiktaş'ın kiralık transfer seçeneği üzerinde durduğu Portekizli oyuncunun Braga ile mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

Sözleşme detayı ortaya çıktı! Horta'nın kontratı 2028'de bitiyor - 5

Ricardo Horta Portekiz ekibindeki 9 yıllık kariyeri boyunca 162 kez ağları havalandırırken, 96 asist yaptı, tam 258 gole doğrudan etki etti.

İstatistikler çarpıcı! 9 yılda 258 gole doğrudan katkı sağladı - 6
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