Beşiktaş'tan Ricardo Horta hamlesi!
Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların, Braga forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Horta'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.
Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
Kadrosundaki eksik bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Ricardo Horta'yı yakın takibe aldığı iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN KİRALIK TRANSFER PLANI
Hücum hattındaki alternatiflerini artırmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, 32 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmayı değerlendirdiği belirtildi.
Siyah-beyazlıların transferin şartlarını öğrenmek için Braga ile temas kurabileceği ileri sürüldü.
HÜCUMDA BİRDEN FAZLA POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
Kariyerinin büyük bölümünü Braga'da geçiren Ricardo Horta, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle öne çıkıyor.
On numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Portekizli futbolcu, teknik ekiplere farklı oyun sistemlerinde değerlendirebilecekleri bir seçenek sunuyor.
Top tekniği, dripling becerisi ve oyun kurma özellikleriyle tanınan Horta, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda da etkili bir isim olarak öne çıkıyor.
Beşiktaş'ın kiralık transfer seçeneği üzerinde durduğu Portekizli oyuncunun Braga ile mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.
Ricardo Horta Portekiz ekibindeki 9 yıllık kariyeri boyunca 162 kez ağları havalandırırken, 96 asist yaptı, tam 258 gole doğrudan etki etti.