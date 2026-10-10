Beşiktaş'a Ada'dan sürpriz transfer! Ocak ayında teklif yolda
Beşiktaş savunma transferi için Konstantinos Mavropanos'u listesine ekledi. West Ham forması giyen 28 yaşındaki stoper için ocak ayında teklif planlanıyor.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattı için Konstantinos Mavropanos'u gündemine aldı. Siyah-beyazlıların futbol direktörü Eduard Graf'ın 28 yaşındaki Yunan stoperi Almanya ile Yunanistan arasında oynanan Uluslar Ligi karşılaşmasında canlı izlediği ve oyuncunun ocak ayı transfer listesine eklendiği öğrenildi.
MAVROPANOS TRANSFER LİSTESİNDE
Savunmasını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, West Ham United forması giyen Konstantinos Mavropanos'u takibe aldı. Siyah-beyazlı yönetimin 28 yaşındaki stoperi ara transfer dönemi için hazırlanan listeye eklediği ve ocak ayında İngiliz ekibine teklif yapmayı planladığı belirtildi.
EDUARD GRAF CANLI İZLEDİ
Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın Mavropanos'u yakından takip ettiği öğrenildi. Graf, Almanya ile Yunanistan arasında oynanan Uluslar Ligi karşılaşmasında tecrübeli savunmacıyı tribünden izledi. Beşiktaş'ın oyuncunun performansıyla ilgili çalışmalarını ara transfer dönemine kadar sürdürmesi bekleniyor.
BU SEZON 9 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Konstantinos Mavropanos, bu sezon West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 9 karşılaşmaya çıktı. 1.94 metre boyundaki savunmacı bu mücadelelerde 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
YUNANİSTAN FORMASINI 46 KEZ GİYDİ
Mavropanos, Yunanistan Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor. 28 yaşındaki stoper milli formayla 46 karşılaşmaya çıkarken 2 gol kaydetti.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Konstantinos Mavropanos'un West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Yunan futbolcuya 18 milyon euro piyasa değeri biçilirken kariyeri boyunca bonservisi için kulüpler tarafından toplam 26 milyon euro ödendi.