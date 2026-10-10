Konstantinos Mavropanos, bu sezon West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 9 karşılaşmaya çıktı. 1.94 metre boyundaki savunmacı bu mücadelelerde 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki savunmacı bu sezon 9 resmi karşılaşmaya çıktı. (Fotoğraf: REUTERS)

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Konstantinos Mavropanos'un West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Yunan futbolcuya 18 milyon euro piyasa değeri biçilirken kariyeri boyunca bonservisi için kulüpler tarafından toplam 26 milyon euro ödendi.

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