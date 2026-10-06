Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, ara transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı yönetimin gündemindeki isimlerden biri Newcastle United forması giyen Joe Willock oldu. Başkan Serdal Adalı da daha önce yaptığı açıklamada İngiliz orta saha oyuncusunu kadroya katmak istediklerini ve devre arasında yeniden girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.