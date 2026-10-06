Beşiktaş'a transfer müjdesi Newcastle United görüşmeye hazır
Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki hedeflerinden Joe Willock için İngiltere'den dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Newcastle United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu iddia edildi. Başkan Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Willock'u kadroya katmak istediklerini duyurmuştu.
Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, ara transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı yönetimin gündemindeki isimlerden biri Newcastle United forması giyen Joe Willock oldu. Başkan Serdal Adalı da daha önce yaptığı açıklamada İngiliz orta saha oyuncusunu kadroya katmak istediklerini ve devre arasında yeniden girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.
NEWCASTLE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Willock transferinde Beşiktaş'ın elini güçlendirebilecek bir gelişme yaşandı. Newcastle United'ın İngiliz futbolcudan bonservis geliri elde etmek amacıyla ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendireceği iddia edildi.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın ocak ayında Willock için yeniden masaya oturması bekleniyor.
YAZIN TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ
Beşiktaş, Joe Willock için yaz transfer döneminde de girişimlerde bulundu ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Siyah-beyazlı yönetim buna rağmen İngiliz futbolcuyu transfer listesinden çıkarmadı. Serdal Adalı'nın açıklamasıyla birlikte Willock'un ara transfer döneminde yeniden Beşiktaş'ın öncelikli hedeflerinden biri olacağı ortaya çıktı.
7 MAÇTA 3 GOL
Newcastle United formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada görev yapan Joe Willock, 3 kez rakip fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun ara transfer dönemindeki geleceğini Newcastle United'a gelecek teklifler belirleyecek.