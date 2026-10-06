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Beşiktaş'a transfer müjdesi Newcastle United görüşmeye hazır

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki hedeflerinden Joe Willock için İngiltere'den dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Newcastle United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu iddia edildi. Başkan Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Willock'u kadroya katmak istediklerini duyurmuştu.

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Beşiktaş'a transfer müjdesi Newcastle United görüşmeye hazır

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, ara transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı yönetimin gündemindeki isimlerden biri Newcastle United forması giyen Joe Willock oldu. Başkan Serdal Adalı da daha önce yaptığı açıklamada İngiliz orta saha oyuncusunu kadroya katmak istediklerini ve devre arasında yeniden girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.

İngiliz orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti. (Fotoğraf: REUTERS)İngiliz orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti. (Fotoğraf: REUTERS)

NEWCASTLE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Willock transferinde Beşiktaş'ın elini güçlendirebilecek bir gelişme yaşandı. Newcastle United'ın İngiliz futbolcudan bonservis geliri elde etmek amacıyla ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın ocak ayında Willock için yeniden masaya oturması bekleniyor.

Joe Willock bu sezon Newcastle United formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı. (Fotoğraf: REUTERS)Joe Willock bu sezon Newcastle United formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı. (Fotoğraf: REUTERS)

YAZIN TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

Beşiktaş, Joe Willock için yaz transfer döneminde de girişimlerde bulundu ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Siyah-beyazlı yönetim buna rağmen İngiliz futbolcuyu transfer listesinden çıkarmadı. Serdal Adalı'nın açıklamasıyla birlikte Willock'un ara transfer döneminde yeniden Beşiktaş'ın öncelikli hedeflerinden biri olacağı ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminde yapılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmamıştı. (Fotoğraf: AP)Yaz transfer döneminde yapılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmamıştı. (Fotoğraf: AP)

7 MAÇTA 3 GOL

Newcastle United formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada görev yapan Joe Willock, 3 kez rakip fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun ara transfer dönemindeki geleceğini Newcastle United'a gelecek teklifler belirleyecek.

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