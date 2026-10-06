Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş , milli aranın ardından sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

EMİRHAN TOPÇU'NUN SAKATLIĞI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ikinci yarısında Djalo'nun yerine oyuna dahil olan Emirhan Topçu, performansıyla teknik heyetten olumlu not almıştı.

Genç savunmacının Kocaelispor karşılaşmasında da ilk 11 seçeneklerinden biri olduğu ancak milli takım kampında yaşadığı sakatlığın planları değiştirdiği aktarıldı.