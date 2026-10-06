Beşiktaş'ta stoper hattı değişiyor! Italiano kararını verdi
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesi savunma hattı yeniden şekilleniyor. A Milli Takım kampında dizinden sakatlanan Emirhan Topçu'nun forma giyemeyecek olması nedeniyle Vincenzo Italiano'nun stoperde Agbadou-Djalo ikilisini sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, milli aranın ardından sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano, kritik mücadele öncesinde özellikle savunma hattındaki tercihleri üzerinde duruyor.
EMİRHAN TOPÇU'NUN SAKATLIĞI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ
Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ikinci yarısında Djalo'nun yerine oyuna dahil olan Emirhan Topçu, performansıyla teknik heyetten olumlu not almıştı.
Genç savunmacının Kocaelispor karşılaşmasında da ilk 11 seçeneklerinden biri olduğu ancak milli takım kampında yaşadığı sakatlığın planları değiştirdiği aktarıldı.
A Milli Takım kampında dizinden sakatlanan Emirhan'ın Kocaelispor maçında forma giymesinin mümkün görünmediği belirtildi.
Bu gelişmenin ardından Italiano'nun savunmadaki alternatif isimler üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.
DJALO İLK 11'E HAZIRLANIYOR
Milli ara boyunca Beşiktaş'la çalışmalarını sürdüren Djalo'nun antrenman performansının teknik direktör Italiano'yu memnun ettiği kaydedildi.
İtalyan çalıştırıcının, Fildişi Sahili Milli Takımı kampından dönecek olan Agbadou ile Djalo'yu birlikte görevlendirmeyi planladığı aktarıldı.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısındaki stoper hattının Agbadou ve Djalo ikilisinden oluşması öngörülüyor.
Siyah-beyazlı teknik heyet, milli takımlardan dönecek oyuncuların son durumunu da gördükten sonra maçın savunma kurgusuna son şeklini verecek.