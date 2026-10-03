Beşiktaş'tan orta sahaya star takviyesi! İşte o teklif

Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 16 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığı ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Koopmeiners'in transferi için ocak ayında Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BİRDEN FAZLA POZİSYONDA GÖREV YAPABİLİYOR

Beşiktaş'ın Koopmeiners'i transfer listesine almasının önemli nedenlerinden biri oyuncunun sahadaki pozisyon çeşitliliği.

Ana mevkisi ön libero olan Hollandalı futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra savunmanın sağında ve solunda stoper olarak da görev yapabiliyor.

Bu özelliği, teknik ekibe maç içerisinde oyuncu değişikliğine gitmeden farklı dizilişlere geçiş yapma seçeneği sağlıyor.



