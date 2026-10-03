Beşiktaş'tan orta sahaya star takviyesi! İşte o teklif
Devre arasında orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine Teun Koopmeiners girdi. Siyah-beyazlıların Juventus forması giyen 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu için ocak ayında harekete geçmeyi ve 16 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.
Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına başladı.
Orta sahadaki seçeneklerini artırmak isteyen siyah-beyazlıların transfer listesine Juventus'un Hollandalı futbolcusu Teun Koopmeiners'i aldığı öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'TAN 16 MİLYON EUROLUK PLAN
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Koopmeiners'in transferi için ocak ayında Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 16 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığı ifade edildi.
Hollandalı oyuncunun Juventus ile sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
BİRDEN FAZLA POZİSYONDA GÖREV YAPABİLİYOR
Beşiktaş'ın Koopmeiners'i transfer listesine almasının önemli nedenlerinden biri oyuncunun sahadaki pozisyon çeşitliliği.
Ana mevkisi ön libero olan Hollandalı futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra savunmanın sağında ve solunda stoper olarak da görev yapabiliyor.
Bu özelliği, teknik ekibe maç içerisinde oyuncu değişikliğine gitmeden farklı dizilişlere geçiş yapma seçeneği sağlıyor.
Koopmeiners bu sezon Juventus formasıyla lig ve Avrupa kupalarında toplam 6 karşılaşmada görev aldı.
Hollandalı futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.