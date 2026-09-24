Beşiktaş'ta üç isim Süper Lig'e damga vurdu! Olaitan Trossard ve Orkun Kökçü zirve yarışında
Süper Lig'de bu sezon hücum bölgesinde en fazla hat kıran pas atan 3 oyuncu da Beşiktaşlı. Olaitan ve Trossard 41 pas ile zirveyi paylaşırken, kaptan Orkun Kökçü ise 37 pas ile 2. sırada yer aldı.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 12 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlılarda bu sezon hücum bölgesinde Junior Olaitan, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü ön plana çıktı.
Bu üçlü, bu sezon ligde hücum bölgesinde en fazla hat kıran pas atan üç isim olmayı başardı. Bu sezon ligde 2 asisti bulunan Junior Olaitan, 41 hat kıran pas ile Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile zirveyi paylaştı. Kartal'ın kaptanı Orkun Kökçü de bu isimleri 37 pasla takip ederek 2. sırada yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyununda önemli yere sahip üç ismin performansı da dikkat çekiyor. Orta sahada hem mücadeleci yapısı hem de başarılı driplingleriyle öne çıkan Olaitan, ilk 6 haftalık dönemde gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Orkun Kökçü bu sezon 6 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Trossard da 5 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
İŞTE POKU'DAKİ OPSİYON DETAYI
Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'den 20 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Poku'nun satın alma opsiyonu, belirli bir şartın gerçekleşmesi hâlinde zorunlu hâle gelecek. 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu eğer kadroda yer aldığı lig maçlarının yarısından bir fazlasına ilk 11'de başlarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. Poku şu ana kadar 4 maça çıkıp 1 gol kaydetti.
MÜTHİŞ BİR DENEYİMDİ
Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, siyah-beyazlı takımda forma giydiği döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Futbolu bırakan 41 yaşındaki Negredo, "Beşiktaş Stadyumu, hiç şüphesiz oynadığım en gürültülü stadyumdu. İlk maçımı çok iyi hatırlıyorum. Topu kazandığımız anda bütün stat ayağa kalkıyor ve inanılmaz bir ses çıkıyordu. Beşiktaş'ta çok güzel zaman geçirdim. O sezon şampiyonluğa çok yaklaşmıştık. Ligi kazanamamamız üzücüydü ama yaşadığım deneyim gerçekten müthişti" dedi.