Leandro Trossard

Bu üçlü, bu sezon ligde hücum bölgesinde en fazla hat kıran pas atan üç isim olmayı başardı. Bu sezon ligde 2 asisti bulunan Junior Olaitan, 41 hat kıran pas ile Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile zirveyi paylaştı. Kartal'ın kaptanı Orkun Kökçü de bu isimleri 37 pasla takip ederek 2. sırada yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyununda önemli yere sahip üç ismin performansı da dikkat çekiyor. Orta sahada hem mücadeleci yapısı hem de başarılı driplingleriyle öne çıkan Olaitan, ilk 6 haftalık dönemde gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Orkun Kökçü bu sezon 6 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Trossard da 5 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.