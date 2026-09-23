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Beşiktaş'a bir gurbetçi daha! İstenen bonservis belli oldu

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde Augsburg forması giyen 21 yaşındaki Mert Kömür'ü gündemine aldı. Alman basınından FussballDaten'in haberine göre siyah-beyazlılar, genç orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Augsburg'un transfer için yaklaşık 20 milyon euro talep ettiği, bonuslar ve sonraki satıştan pay karşılığında bonservis bedelinde indirime gidebileceği iddia edildi.

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Beşiktaş'a bir gurbetçi daha! İstenen bonservis belli oldu

Beşiktaş, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Genç ve potansiyelli oyunculara yönelen siyah-beyazlıların transfer gündemine Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Mert Kömür girdi.

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi.Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi.

MERT KÖMÜR İÇİN 20 MİLYON EURO

FussballDaten'in haberine göre Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferiyle ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor. Augsburg, Avrupa'nın farklı takımlarının da takip ettiği Mert Kömür için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Siyah-beyazlıların transfer gündemine Mert Kömür girdi.Siyah-beyazlıların transfer gündemine Mert Kömür girdi.

BONUS VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY FORMÜLÜ

Alman kulübünün, pazarlık sürecinde bonservis talebini aşağı çekebileceği iddia edildi. Augsburg'un performansa bağlı bonusların ve sonraki satıştan pay maddesinin yer aldığı tekliflere daha esnek yaklaşabileceği öne çıktı.

21 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyiyor.21 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyiyor.

BU SEZON 108 DAKİKA FORMA GİYDİ

Augsburg altyapısında yetişen ve A takıma yükselen Mert Kömür, orta sahadaki teknik becerisi ve hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 4 resmi karşılaşmada toplam 108 dakika süre aldı.

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