Beşiktaş , ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Genç ve potansiyelli oyunculara yönelen siyah-beyazlıların transfer gündemine Bundesliga ekiplerinden Augsburg 'da forma giyen Mert Kömür girdi.

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi.

MERT KÖMÜR İÇİN 20 MİLYON EURO

FussballDaten'in haberine göre Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferiyle ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor. Augsburg, Avrupa'nın farklı takımlarının da takip ettiği Mert Kömür için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.