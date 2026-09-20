Beşiktaş kritik maçta penaltı bekledi: VAR devreye girmedi
Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Vlahovic ceza sahasında Bates'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Beşiktaş penaltı itirazı yaptı ancak Ali Şansalan'ın kararı hücum faulü oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası siyah-beyazlı futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Ali Şansalan ise Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyonda hücum faulü kararı verdi.
VLAHOVIC CEZA SAHASINDA YERDE KALDI
Pozisyon, Vlahovic'in Amed Sportif Faaliyetler savunmacısı Bates'in arkasından gelerek topu kontrol etmesiyle başladı. Bates'in müdahalesinin ardından istediği vuruşu yapamayan Vlahovic, ceza sahası içinde yerde kaldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Siyah-beyazlı futbolcular pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan'a penaltı itirazında bulundu. Şansalan ise pozisyonda Vlahovic'in hücum faulü yaptığına karar verdi.
VAR'DAN UYARI GELMEDİ
Pozisyonun ardından VAR hakemi Guillermo Cuadra Fernandez'den saha içi inceleme yönünde bir uyarı gelmedi. Böylece Ali Şansalan'ın verdiği hücum faulü kararı değişmedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.