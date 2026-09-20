Beşiktaş rakibine 3-2 yenildi

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Pozisyonun ardından VAR hakemi Guillermo Cuadra Fernandez'den saha içi inceleme yönünde bir uyarı gelmedi. Böylece Ali Şansalan'ın verdiği hücum faulü kararı değişmedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.