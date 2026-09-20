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Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olan Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürerek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. Diyarbakır'daki mücadeleyi kazanan takım haftayı lider tamamlayacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-2

CANLI TAKİP

Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Amed SF: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic

Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-3
LİDERLİK HESABI

Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da kazanarak milli araya moralli girmeyi amaçlıyor.

Siyah-beyazlıların bu karşılaşmadaki sonucu, Süper Lig'in zirvesindeki sıralamayı da doğrudan etkileyecek.

Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-4
Diyarbakır'da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, 6. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturacak.

Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması halinde ise Beşiktaş, haftayı zirvede tamamlayacak.

Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-5
TROSSARD KADRODA YOK

Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda Leandro Trossard yer almadı.

Sakatlığı bulunan Belçikalı futbolcunun yanı sıra Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kadroya dahil edilmedi.

Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-6
Siyah-beyazlı ekip, eksik oyuncularına rağmen son haftalarda yakaladığı form grafiğini sürdürmek ve ligdeki galibiyet serisini genişletmek için sahaya çıkacak.

Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-7
İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi, siyah-beyazlı ekibi ilk kez lig maçında ağırlayacak.

Beşiktaş ise yeni rakibi karşısında alacağı sonuçla hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de milli ara öncesinde zirveye çıkmayı hedefliyor.

Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-8
BEŞİKTAŞ'TAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Olimpik Marsilya karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-9
MUHTEMEL 11'LER

Amed SF: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic.

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Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-11 Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-12 Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI-13
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