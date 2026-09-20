Sakatlığı bulunan Belçikalı futbolcunun yanı sıra Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kadroya dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, eksik oyuncularına rağmen son haftalarda yakaladığı form grafiğini sürdürmek ve ligdeki galibiyet serisini genişletmek için sahaya çıkacak.



İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi, siyah-beyazlı ekibi ilk kez lig maçında ağırlayacak.

Beşiktaş ise yeni rakibi karşısında alacağı sonuçla hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de milli ara öncesinde zirveye çıkmayı hedefliyor.