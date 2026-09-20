Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olan Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürerek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. Diyarbakır'daki mücadeleyi kazanan takım haftayı lider tamamlayacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI TAKİP
Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Amed SF: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic
LİDERLİK HESABI
Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da kazanarak milli araya moralli girmeyi amaçlıyor.
Siyah-beyazlıların bu karşılaşmadaki sonucu, Süper Lig'in zirvesindeki sıralamayı da doğrudan etkileyecek.
Diyarbakır'da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, 6. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturacak.
Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması halinde ise Beşiktaş, haftayı zirvede tamamlayacak.
TROSSARD KADRODA YOK
Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda Leandro Trossard yer almadı.
Sakatlığı bulunan Belçikalı futbolcunun yanı sıra Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kadroya dahil edilmedi.
Siyah-beyazlı ekip, eksik oyuncularına rağmen son haftalarda yakaladığı form grafiğini sürdürmek ve ligdeki galibiyet serisini genişletmek için sahaya çıkacak.
İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Beşiktaş ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Bu sezon Süper Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi, siyah-beyazlı ekibi ilk kez lig maçında ağırlayacak.
Beşiktaş ise yeni rakibi karşısında alacağı sonuçla hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de milli ara öncesinde zirveye çıkmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip, ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Olimpik Marsilya karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Amed SF: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic.
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