UEFA Avrupa Ligi'ne Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş 'ta bir yandan da geleceğe yönelik kadro planlaması sürüyor. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, son olarak Belarus ekibi FC Minsk'te forma giyen Zakhar Drachev için harekete geçti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye'ye geldiği ve ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayacağı iddia edildi.

FC Minsk Teknik Direktörü Artem Chelyadinskiy genç futbolcu için flaş açıklamalarda bulundu.

FC Minsk Teknik Direktörü Artem Chelyadinskiy de maçın ardından yaptığı açıklamada Drachev'in maç öncesi takım toplantısına katılmadığını ve daha sonra uçakla şehirden ayrıldığını öğrendiklerini söyledi.

Chelyadinskiy, yaşanan süreçte oyuncunun menajerinin etkili olduğunu savunarak, "Zakhar Drachev ilk on birde oynuyordu, sonra ortadan kayboldu. Yedek kulübesinde bile yoktu. Şaşırmadınız mı? Bu benim kariyerimde ilk kez oluyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim; bir oyuncu izinsiz kulüpten ayrıldı, bir yerlere uçtu. Dün maç öncesi ısınmada olması gerekiyordu. Toplantıya gittik, orada yoktu. Arkadaşlarına sorduk, uçağa bindiğini söylediler. Bu tamamen menajerin etkisi. Drachev o kadar etkilendi ki, kimseye haber vermeden ayrılmayı başardı." ifadelerini kullandı.