Beşiktaş 18'lik yıldızı bitiriyor! İmza için İstanbul'da
Beşiktaş, geleceğe yönelik transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, FC Minsk ile yollarını olaylı şekilde ayıran 18 yaşındaki Belaruslu orta saha Zakhar Drachev'i İstanbul'a getirdiği ve genç futbolcuyu altyapı kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.
UEFA Avrupa Ligi'ne Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta bir yandan da geleceğe yönelik kadro planlaması sürüyor. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, son olarak Belarus ekibi FC Minsk'te forma giyen Zakhar Drachev için harekete geçti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye'ye geldiği ve ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayacağı iddia edildi.
FC MINSK'TEN OLAYLI AYRILIK
Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Drachev, altyapısından yetiştiği FC Minsk ile ağustos ayında yollarını ayırdı.
Belarus basınında çıkan haberlere göre genç futbolcu, FC Minsk'in Dinamo Minsk ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kulübe haber vermeden takımdan ayrıldı.
FC Minsk Teknik Direktörü Artem Chelyadinskiy de maçın ardından yaptığı açıklamada Drachev'in maç öncesi takım toplantısına katılmadığını ve daha sonra uçakla şehirden ayrıldığını öğrendiklerini söyledi.
Chelyadinskiy, yaşanan süreçte oyuncunun menajerinin etkili olduğunu savunarak, "Zakhar Drachev ilk on birde oynuyordu, sonra ortadan kayboldu. Yedek kulübesinde bile yoktu. Şaşırmadınız mı? Bu benim kariyerimde ilk kez oluyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim; bir oyuncu izinsiz kulüpten ayrıldı, bir yerlere uçtu. Dün maç öncesi ısınmada olması gerekiyordu. Toplantıya gittik, orada yoktu. Arkadaşlarına sorduk, uçağa bindiğini söylediler. Bu tamamen menajerin etkisi. Drachev o kadar etkilendi ki, kimseye haber vermeden ayrılmayı başardı." ifadelerini kullandı.
11 AĞUSTOS'TA SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
FC Minsk, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla Drachev ile yolların ayrıldığını duyurdu. Belarus basınında yer alan bilgilere göre kulüp, genç futbolcunun geçerli bir gerekçe göstermeden devamsızlık yapmasını ayrılık gerekçesi olarak gösterdi.
Bu gelişmenin ardından kulüpsüz kalan 18 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi.
Belarus basınında daha sonra yer alan haberlerde ise Drachev'in söz konusu dönemde sağlık izninin bulunduğu ve Beşiktaş'ın FC Minsk'e oyuncunun denemeye katılması için resmi davet gönderdiği bilgisine yer verildi.
18 YAŞINDA, MERKEZ ORTA SAHADA OYNUYOR
2008 doğumlu Zakhar Drachev, merkez orta saha bölgesinde görev yapıyor. FC Minsk altyapısından yetişen Belaruslu futbolcu, A takım seviyesinde de forma şansı buldu.
Genç oyuncunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması halinde siyah-beyazlıların altyapı yapılanmasına dahil edilmesi bekleniyor.