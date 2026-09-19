Sağlık ekibi tarafından yapılan tetkikler neticesinde Belçikalı futbolcunun topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi.

Beşiktaş, Erzurumspor FK maçı sonrasında ağrı şikayeti bulunan yıldız futbolcusu Leandro Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir bilgilendirme yayımladı.

DARBELERE BAĞLI AĞRILAR MAÇ SONRASI ARTTI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun daha önce oynanan müsabakalarda aldığı darbelerin etkisine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemelerinin ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır."