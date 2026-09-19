Leandro Trossard’dan kötü haber geldi: Topuk kemiğinde ödem saptandı
Beşiktaş'a Leandro Trossard'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada Belçikalı futbolcunun topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptandığı bildirildi. Açıklamada oyuncunun tedavi sürecine ivedilikle başlandığı belirtildi.
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Beşiktaş, Erzurumspor FK maçı sonrasında ağrı şikayeti bulunan yıldız futbolcusu Leandro Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir bilgilendirme yayımladı.
Sağlık ekibi tarafından yapılan tetkikler neticesinde Belçikalı futbolcunun topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi.
DARBELERE BAĞLI AĞRILAR MAÇ SONRASI ARTTI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun daha önce oynanan müsabakalarda aldığı darbelerin etkisine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemelerinin ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır."
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Kulüp, oyuncunun rehabilitasyon sürecinin zaman kaybetmeden planlandığını vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlanmış olup tedavi süreci devam etmektedir."
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Beşiktaş