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Beşiktaş'ta kritik tercihler! Marsilya maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. SÜper Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Kartal, Avrupa sahnesindeki lig aşamasına zaferle başlamak ve hanesine 3 puan yazdırmak amacında. Teknik direktör Vincenzo Italiano kararını verdi ve siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Marsilya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş'ta kritik tercihler! Marsilya maçı 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başlamak isteyen Beşiktaş, Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.

Beşiktaş'ta kritik tercihler! Marsilya maçı 11'i belli oldu-2

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Beşiktaş - Marsilya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Cerny, Olaitan, Salih, Orkun, İlhan, Vlahovic

MARSİLYA:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NE 3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde üç eleme turunu geçerek lig aşamasına kalan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde Olimpik Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.

Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, güçlü rakibini mağlup ederek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano, yakaladığı performansla taraftarlarını umutlandırıyorSiyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano, yakaladığı performansla taraftarlarını umutlandırıyor

TROSSARD'IN YERİNE İLHAN FAKILI

Marsilya karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'indeki en önemli değişiklik hücum hattında yapıldı.

Sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yerine Marsilya karşılaşmasına İlhan Fakılı ilk 11'de başladı.

Sakatlığı bulunan Leandro Trossard Olimpik Marsilya karşısında forma giymeyecek.Sakatlığı bulunan Leandro Trossard Olimpik Marsilya karşısında forma giymeyecek.

ORKUN KÖKÇÜ KARARI VERİLDİ

Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü'nün sağlık durumu merak konusuydu.

Antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşayan Beşiktaş kaptanının durumu yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazandı.

Orkun Kökçü'de herhangi bir sorun yaşanmadı ve ilk 11'de görev aldı.

Trossard'ın yokluğunda genç futbolcu İlhan Fakılı'nın ilk 11'de görev alması bekleniyor.Trossard'ın yokluğunda genç futbolcu İlhan Fakılı'nın ilk 11'de görev alması bekleniyor.

VLAHOVIC YENİDEN FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ın hücum hattında Dusan Vlahovic'in yeniden görev aldı.

Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamayan Sırp santrfor, Marsilya mücadelesiyle formasına kavuştu.

Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 4 gol atan Vlahovic, Italiano'nun Fransız ekibine karşı gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sağlık durumu kritik karşılaşma öncesinde yakından takip ediliyor.Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sağlık durumu kritik karşılaşma öncesinde yakından takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYIPSIZ

Beşiktaş bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadı'nda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Siyah-beyazlılar Avrupa'da Midtjylland'ı 1-0, Hradec Kralove'u 1-0 ve Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederken Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2 ve Erzurumspor FK'yi 3-0 yendi.

İç sahada oynadığı 6 maçta 15 gol atan Beşiktaş, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Cezası nedeniyle Erzurumspor FK maçında oynayamayan Dusan Vlahovic, Marsilya karşılaşmasıyla formasına dönmeye hazırlanıyor.Cezası nedeniyle Erzurumspor FK maçında oynayamayan Dusan Vlahovic, Marsilya karşılaşmasıyla formasına dönmeye hazırlanıyor.

AVRUPA'DA 6 MAÇTA 5 GALİBİYET

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç eleme turunu geçerek ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken yalnızca bir kez mağlup oldu. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.

Olimpik Marsilya karşılaşması aynı zamanda siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 265. maçı olacak.

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