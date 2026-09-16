Siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano, yakaladığı performansla taraftarlarını umutlandırıyor TROSSARD'IN YERİNE İLHAN FAKILI Marsilya karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'indeki en önemli değişiklik hücum hattında yapıldı. Sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yerine Marsilya karşılaşmasına İlhan Fakılı ilk 11'de başladı.

Sakatlığı bulunan Leandro Trossard Olimpik Marsilya karşısında forma giymeyecek. ORKUN KÖKÇÜ KARARI VERİLDİ Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü'nün sağlık durumu merak konusuydu. Antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşayan Beşiktaş kaptanının durumu yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazandı. Orkun Kökçü'de herhangi bir sorun yaşanmadı ve ilk 11'de görev aldı.

Trossard'ın yokluğunda genç futbolcu İlhan Fakılı'nın ilk 11'de görev alması bekleniyor. VLAHOVIC YENİDEN FORMASINA KAVUŞTU Beşiktaş'ın hücum hattında Dusan Vlahovic'in yeniden görev aldı. Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamayan Sırp santrfor, Marsilya mücadelesiyle formasına kavuştu. Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 4 gol atan Vlahovic, Italiano'nun Fransız ekibine karşı gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak.