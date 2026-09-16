CANLI Beşiktaş Avrupa'da zafer peşinde! Rakip Marsilya
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı ağırlıyor. Süper Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Kartal, Avrupa sahnesindeki lig aşamasına zaferle başlamak ve hanesine 3 puan yazdırmak amacında. Beşiktaş - Marsilya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başlamak isteyen Beşiktaş, Olimpik Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele saat 22.00'de başladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetiyor.
CANLI TAKİP
Beşiktaş - Marsilya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Cerny, Olaitan, Salih, Orkun, İlhan, Vlahovic
MARSİLYA: De Lange, Weah, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Hojbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay
GOLLER
Olaitan'ın enfes ara pasında İlhan Fakılı topu ağlara gönderdi! Beşiktaş 1-0 önde!
GOOOLLLL! Junior Olaitan 🤝 İlhan Fakılı— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Olaitan'ın enfes ara pasında İlhan Fakılı topu ağlara gönderdi! Beşiktaş 1-0 önde! pic.twitter.com/LsvdfLNs0w
Marsilya, Abdallah'ın attığı golle skoru eşitledi.
Kaleci Grabara'nın harika pasında Nico Gonzalez kaleciyi geçti ve bitirdi! ⚽️ pic.twitter.com/sgwzCRCu2b— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NE 3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde üç eleme turunu geçerek lig aşamasına kalan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde Olimpik Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.
Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, güçlü rakibini mağlup ederek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.
TROSSARD'IN YERİNE İLHAN FAKILI
Marsilya karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'indeki en önemli değişiklik hücum hattında yapıldı.
Sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yerine Marsilya karşılaşmasına İlhan Fakılı ilk 11'de başladı.
ORKUN KÖKÇÜ KARARI VERİLDİ
Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü'nün sağlık durumu merak konusuydu.
Antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşayan Beşiktaş kaptanının durumu yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazandı.
Orkun Kökçü'de herhangi bir sorun yaşanmadı ve ilk 11'de görev aldı.
VLAHOVIC YENİDEN FORMASINA KAVUŞTU
Beşiktaş'ın hücum hattında Dusan Vlahovic'in yeniden görev aldı.
Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamayan Sırp santrfor, Marsilya mücadelesiyle formasına kavuştu.
Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 4 gol atan Vlahovic, Italiano'nun Fransız ekibine karşı gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak.
BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYIPSIZ
Beşiktaş bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadı'nda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazandı.
Siyah-beyazlılar Avrupa'da Midtjylland'ı 1-0, Hradec Kralove'u 1-0 ve Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederken Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2 ve Erzurumspor FK'yi 3-0 yendi.
İç sahada oynadığı 6 maçta 15 gol atan Beşiktaş, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
AVRUPA'DA 6 MAÇTA 5 GALİBİYET
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç eleme turunu geçerek ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken yalnızca bir kez mağlup oldu. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
Olimpik Marsilya karşılaşması aynı zamanda siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 265. maçı olacak.