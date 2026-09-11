Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, söz konusu 11 karşılaşmada beraberlik yaşamadı. Siyah-beyazlılar 9 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 kez mağlup oldu.

Beşiktaş bu süreçte Midtjylland'ı iki maçta da mağlup etti. Ardından Hradec Kralove karşısında oynanan iki karşılaşmadan da 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Eyüpspor'u 1-0 yenen Kara Kartal, Kauno Zalgiris'i sahasında 3-0 mağlup etti.

Italiano'nun öğrencileri ligde ise Çorum FK karşısında 6-2, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK karşısında 3-0'lık galibiyetlere imza attı.