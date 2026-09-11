Beşiktaş Vincenzo Italiano ile bambaşka! Rakiplerini kıskandırıyor
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki sonuçlar dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, 23 Temmuz'dan 11 Eylül'e kadar oynadığı 11 resmi karşılaşmanın 9'unu kazanırken yalnızca 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte 20 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde sadece 5 gol gördü. Kara Kartal ayrıca 7 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, söz konusu 11 karşılaşmada beraberlik yaşamadı. Siyah-beyazlılar 9 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 kez mağlup oldu.
Beşiktaş bu süreçte Midtjylland'ı iki maçta da mağlup etti. Ardından Hradec Kralove karşısında oynanan iki karşılaşmadan da 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Eyüpspor'u 1-0 yenen Kara Kartal, Kauno Zalgiris'i sahasında 3-0 mağlup etti.
Italiano'nun öğrencileri ligde ise Çorum FK karşısında 6-2, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK karşısında 3-0'lık galibiyetlere imza attı.
GALİBİYET ORANI YÜZDE 81'İ AŞTI
İtalyan teknik adamın Beşiktaş'ın başındaki ilk 11 maçlık bölümünde galibiyet oranı yüzde 81,8'e ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Italiano yönetiminde çıktığı her 10 maçın yaklaşık 8'ini kazanmış oldu.
Beşiktaş'ın bu dönemde beraberlik yaşamaması da ortaya çıkan tablonun dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Beşiktaş, Italiano yönetimindeki 11 resmi karşılaşmanın 9'unu kazanırken yalnızca Alanyaspor ve Kauno Zalgiris deplasmanlarından mağlubiyetle ayrıldı. diğer 9 mücadelede kazanan taraf siyah-beyazlılar oldu.
20 GOL ATTI, SADECE 5 GOL YEDİ
Italiano dönemindeki skor dağılımında savunma performansı öne çıktı. Beşiktaş 11 karşılaşmada toplam 20 gol kaydederken kalesinde yalnızca 5 gole izin verdi.
Siyah-beyazlılar böylece maç başına 1,82 gol ortalaması yakalarken kalesinde maç başına 0,45 gol gördü. Beşiktaş'ın bu dönemdeki gol averajı ise artı 15 oldu.
Kara Kartal'ın en farklı galibiyeti Çorum FK karşısında geldi. Beşiktaş, 31 Ağustos'ta oynanan mücadeleyi 6-2 kazandı. Kauno Zalgiris ve Erzurumspor FK karşılaşmalarındaki 3-0'lık sonuçlar da Italiano döneminin farklı galibiyetleri arasında yer aldı.
11 MAÇIN 7'SİNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş'ın Italiano yönetimindeki performansında en belirgin istatistiklerden biri gol yemeden tamamlanan karşılaşmalar oldu. Siyah-beyazlı ekip 11 maçın 7'sinde kalesini gole kapattı.
Midtjylland karşısındaki 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerin ardından Hradec Kralove ile oynanan iki karşılaşma da 1-0 sona erdi. Eyüpspor karşısında da kalesini gole kapatan Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i 3-0 ve Erzurumspor FK'yı da aynı skorla mağlup etti.
Italiano'nun Beşiktaş'ı kazandığı 9 karşılaşmanın 7'sinde gol yemedi.
EVİNDE 6'DA 6 YAPTI
Italiano döneminin en çarpıcı rakamlarından biri Beşiktaş'ın iç saha performansında ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte kendi sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazandı.
Beşiktaş; Midtjylland'ı 1-0, Hradec Kralove'yi 1-0, Eyüpspor'u 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Çorum FK'yi 6-2 ve Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.
Kara Kartal bu 6 karşılaşmada 15 gol atarken sadece 2 gol yedi. Beşiktaş'ın iç sahadaki maç başına gol ortalaması 2,5 oldu.
DEPLASMANDA İKİ KEZ KAYBETTİ
Siyah-beyazlıların Italiano yönetimindeki iki mağlubiyeti de deplasmanda geldi. Beşiktaş, Alanyaspor'a 1-0, Kauno Zalgiris'e de aynı skorla mağlup oldu.
Buna karşılık Kara Kartal, dış sahada Midtjylland'ı 2-0, Hradec Kralove'yi 1-0 ve Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı.
Beşiktaş böylece Italiano döneminde oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İki yenilginin de tek farklı skorlarla gelmesi dikkat çekti.
LİGDE 5 MAÇTA 12 PUAN
Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.
Italiano'nun ligdeki tek mağlubiyeti Alanyaspor deplasmanında geldi. Beşiktaş bu karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Kara Kartal 5 lig maçında 12 puan toplarken rakip filelere 12 gol gönderdi ve kalesinde 4 gol gördü. Siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet oranı yüzde 80 olarak gerçekleşti.
ALANYASPOR YENİLGİSİNİN ARDINDAN SERİ GELDİ
Beşiktaş'ın ligdeki tek mağlubiyeti 23 Ağustos'ta oynanan Alanyaspor karşılaşmasında yaşandı. Siyah-beyazlılar bu maçın ardından ligde çıktığı üç karşılaşmayı da kazanmayı başardı.
Çorum FK karşısında 6-2'lik galibiyet alan Beşiktaş, ardından Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazandı. Italiano'nun öğrencileri seriyi Erzurumspor FK karşısındaki 3-0'lık galibiyetle sürdürdü.
Beşiktaş son üç lig maçında toplam 11 gol atarken kalesinde 3 gol gördü ve 9 puanın tamamını hanesine yazdırdı.
DERBİDE FENERBAHÇE GALİBİYETİ
Italiano döneminin öne çıkan sonuçlarından biri de Fenerbahçe deplasmanında geldi. Beşiktaş, 5 Eylül'de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu galibiyet, Çorum FK karşısındaki 6-2'lik sonucun ardından gelirken siyah-beyazlılar ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Erzurumspor FK karşısındaki 3-0'lık sonuçla seri üç maça çıktı.
AVRUPA'DA 6 MAÇTA 5 GALİBİYET
Beşiktaş'ın Avrupa eleme maçlarındaki rakamları da Italiano'nun ilk dönemindeki genel tabloyla paralel ilerledi. Siyah-beyazlı ekip 6 Avrupa karşılaşmasının 5'ini kazandı ve yalnızca bir kez mağlup oldu.
Midtjylland karşısında 1-0 ve 2-0'lık galibiyetler alan Beşiktaş, Hradec Kralove'yi iki maçta da 1-0 mağlup etti. Kauno Zalgiris karşısında İstanbul'daki mücadeleyi 3-0 kazanan Kara Kartal, deplasmanda 1-0 yenildi.
Beşiktaş bu 6 karşılaşmada 8 gol atarken sadece 1 gol yedi. Avrupa maçlarının 5'inde kalesini gole kapattı.
MAĞLUBİYETLERİN İKİSİ DE 1-0
Italiano'nun takımının 11 maçlık performansında mağlubiyetlerin skorları da aynı oldu. Beşiktaş, hem Alanyaspor hem de Kauno Zalgiris karşısında 1-0 kaybetti.
Siyah-beyazlıların iki yenilgide de yalnızca birer gol yemesi, 11 maç sonunda oluşan 5 gollük toplam gol yeme rakamının düşük kalmasını sağladı.
SON 3 MAÇTA 11 GOL
Beşiktaş'ın hücumdaki en üretken dönemi son üç karşılaşmada yaşandı. Çorum FK karşısında 6 gol bulan Kara Kartal, Fenerbahçe deplasmanında 2 kez ağları sarstı. Erzurumspor FK maçında ise 3 gol kaydetti.
Siyah-beyazlılar böylece son üç resmi karşılaşmasında toplam 11 gol attı. Bu üç maçın tamamını kazanan Italiano'nun ekibi, 6-2, 2-1 ve 3-0'lık skorlarla galibiyet serisi yakaladı.
ITALIANO'NUN İLK 11 MAÇLIK KARNESİ
Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ın başındaki 11 maçlık tablosu 9 galibiyet, 2 mağlubiyet, 20 atılan ve 5 yenilen gol olarak şekillendi. Siyah-beyazlılar 7 maçta kalesini gole kapatırken iç sahada oynadığı 6 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Lig özelinde 5 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, Avrupa eleme karşılaşmalarında ise 6 maçta 5 galibiyete ulaştı. Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, 11 maçlık bölümde beraberlik yaşamadan yüzde 81,8'lik galibiyet oranı yakaladı.