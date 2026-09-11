Mücadelede gol perdesini Emirhan Topçu açtı. 21. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerin ardından ağları havalandıran başarılı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi. TROSSARD İLK GOLÜNÜ ATTI 27. dakikada Leandro Trossard sahneye çıktı. Belçikalı yıldız, Hyeon-Gyu Oh ile yaptığı paslaşmanın ardından topu filelerle buluşturdu ve farkı ikiye çıkardı. Trossard böylece Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti. İlk yarı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İLHAN FAKILI SKORU BELİRLEDİ İkinci yarıda dakikalar 81'i gösterirken oyuna sonradan giren İlhan Fakılı, takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET Beşiktaş bu sonuçla üst üste üçüncü resmi maçından da galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ve Süper Lig'de Amedspor ile karşılaşacak. İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk 5 maçında 4 galibiyete ulaştı.

Emirhan ve Oh gole birlikte sevindi MAÇTAN DAKİKALAR 2' Ertuğrul gole izin vermedi Beşiktaş sağ kanattan paslaşarak etkili geldi. Murillo, ceza sahasındaki Hyeon-Gyu Oh'a ara pasını verdi. Güney Koreli futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu çeldi. Sola açılan top Leandro Trossard'ın önünde kaldı ancak savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 5' Cerny üstten auta gönderdi Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü, son çizgiden topu içeri çevirdi. Vaclav Cerny gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 19' Rodriguez yan ağlara vurdu Konuk ekip sağ kanattan tehlike yarattı. Orhan'ın kazandığı topu alan Rodriguez, çaprazdan ceza sahasına girdi. Oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 21' GOL | Beşiktaş 1-0 öne geçti Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun golüyle öne geçti. Orkun Kökçü'nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emirhan, altıpas çizgisi önünde iyi yükseldi. Milli savunmacı kafa vuruşuyla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. 27' GOL | Beşiktaş 2-0 öne geçti Beşiktaş, Leandro Trossard'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Trossard, sol çapraza koşu yapan Hyeon-Gyu Oh'a pasını aktardıktan sonra ceza sahasına hareketlendi. Oh'un kale önüne sert ortasında Trossard gelişine vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. 45' Olaitan gole yaklaştı Beşiktaş, Junior Olaitan ile üçüncü gole yaklaştı. Olaitan ile gelişen atakta Leandro Trossard, ceza sahasına koşu yapan takım arkadaşına ara pasını verdi. Olaitan'ın yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu çeldi. 45+1' Ertuğrul'dan kritik kurtarış Beşiktaş ilk yarının uzatma bölümünde bir kez daha gole yaklaştı. Soldan yapılan ortada Hyeon-Gyu Oh, altıpas önünden iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna uzanarak topu kornere çeldi ve gole izin vermedi. 45+2' İlk yarı sonucu | Beşiktaş 2-0 Erzurumspor FK Beşiktaş karşılaşmanın ilk devresini Emirhan ve Trossard'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.