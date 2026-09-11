Kartal'ın keyfi yerinde! Beşiktaş maç fazlasıyla Süper Lig'de zirveye oturdu
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş, 5. haftanın açılış maçında Erzurumspor FK'yı ağırladı. Kara Kartal, mücadeleyi her iki yarıda attığı gollerle 3-0 kazandı. Siyah-beyazlılara 3 puanı Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı getirdi. Belçikalı kanat oyuncusu, Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. İşte mücadelede yaşananlar...
Mücadelede gol perdesini Emirhan Topçu açtı. 21. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerin ardından ağları havalandıran başarılı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.
TROSSARD İLK GOLÜNÜ ATTI
27. dakikada Leandro Trossard sahneye çıktı. Belçikalı yıldız, Hyeon-Gyu Oh ile yaptığı paslaşmanın ardından topu filelerle buluşturdu ve farkı ikiye çıkardı. Trossard böylece Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti. İlk yarı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İLHAN FAKILI SKORU BELİRLEDİ
İkinci yarıda dakikalar 81'i gösterirken oyuna sonradan giren İlhan Fakılı, takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Beşiktaş bu sonuçla üst üste üçüncü resmi maçından da galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ve Süper Lig'de Amedspor ile karşılaşacak.
İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk 5 maçında 4 galibiyete ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2' Ertuğrul gole izin vermedi
Beşiktaş sağ kanattan paslaşarak etkili geldi. Murillo, ceza sahasındaki Hyeon-Gyu Oh'a ara pasını verdi. Güney Koreli futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu çeldi.
Sola açılan top Leandro Trossard'ın önünde kaldı ancak savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
5' Cerny üstten auta gönderdi
Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü, son çizgiden topu içeri çevirdi. Vaclav Cerny gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
19' Rodriguez yan ağlara vurdu
Konuk ekip sağ kanattan tehlike yarattı. Orhan'ın kazandığı topu alan Rodriguez, çaprazdan ceza sahasına girdi. Oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
21' GOL | Beşiktaş 1-0 öne geçti
Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun golüyle öne geçti. Orkun Kökçü'nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emirhan, altıpas çizgisi önünde iyi yükseldi.
Milli savunmacı kafa vuruşuyla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
27' GOL | Beşiktaş 2-0 öne geçti
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Trossard, sol çapraza koşu yapan Hyeon-Gyu Oh'a pasını aktardıktan sonra ceza sahasına hareketlendi.
Oh'un kale önüne sert ortasında Trossard gelişine vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
45' Olaitan gole yaklaştı
Beşiktaş, Junior Olaitan ile üçüncü gole yaklaştı. Olaitan ile gelişen atakta Leandro Trossard, ceza sahasına koşu yapan takım arkadaşına ara pasını verdi.
Olaitan'ın yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu çeldi.
45+1' Ertuğrul'dan kritik kurtarış
Beşiktaş ilk yarının uzatma bölümünde bir kez daha gole yaklaştı. Soldan yapılan ortada Hyeon-Gyu Oh, altıpas önünden iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı.
Kaleci Ertuğrul soluna uzanarak topu kornere çeldi ve gole izin vermedi.
45+2' İlk yarı sonucu | Beşiktaş 2-0 Erzurumspor FK
Beşiktaş karşılaşmanın ilk devresini Emirhan ve Trossard'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.
51' Trossard'ın golü VAR'dan döndü
Beşiktaş, Leandro Trossard ile üçüncü golü buldu ancak pozisyon VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Agbadou'nun santra noktası civarında kaptığı top sonrası Cerny savunma arkasına sarktı.
Sağdan ceza sahasına giren Cerny'nin ortasında altıpas gerisindeki Trossard topu filelere gönderdi. Hakem Gürcan Hasova, VAR'daki Tamas Bogar'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve atağın başlangıcında Agbadou'nun elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.
62' Ertuğrul gole izin vermedi
Beşiktaş farkı artırmaya yaklaştı. Ouattara'nın soldan yaptığı ortada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Vaclav Cerny, bekletmeden vuruşunu yaptı.
Kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önleyerek gole izin vermedi.
76' Diabate az farkla auta gönderdi
Konuk ekip Diabate ile etkili geldi. Ceza yayı civarından yapılan vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
82' GOL | Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK
Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın golüyle farkı üçe çıkardı. Soldan Kartal Kayra Yılmaz'ın yaptığı ortada arka direkteki Murillo, meşin yuvarlağı kafayla indirdi.
Altıpas gerisinde iyi pozisyon alan İlhan Fakılı, Yakup Kırtay'dan önce topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
88' Mustafa Yumlu direğe takıldı
Erzurumspor FK gole yaklaştı. Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kendi takım arkadaşından seken top, penaltı noktasının solundaki Mustafa Yumlu'da kaldı.
Tecrübeli stoperin plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
Maç sonucu | Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK
Mücadele, Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
BEŞİKTAŞ'TA ITALİANO'DAN 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre iki zorunlu değişikliğe gitti. Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı, Dusan Vlahovic'in ise cezası nedeniyle forma giyemediği mücadelede Kassoum Ouattara ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'de sahaya çıktı.
RIDVAN VE VLAHOVIC FORMA GİYEMEDİ
Kadıköy'de Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe derbisinde takımının ilk golünü kaydeden ancak sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyemedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maçtan men edilen Dusan Vlahovic de cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara'ya şans verirken forvette Vlahovic'in yerine Hyeon-gyu Oh'u görevlendirdi.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Emanuel Agbadou, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.
Orta sahanın merkezinde Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı görevlendiren deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'a forma verdi.
ORKUN KÖKÇÜ'YE TEZAHÜRAT JESTİ
Beşiktaşlı taraftarlar, geçen hafta siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalındaki bir programda en sevdiği tezahüratın "Pınarbaşı" olduğunu söyleyen kaptan Orkun Kökçü'ye jest yaptı.
Maçlarda karşılaşmanın başlama düdüğüyle "Üçlü" adı verilen tezahüratı yapan siyah-beyazlı tribünler, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise mücadele başlar başlamaz Orkun Kökçü için "Pınarbaşı"nı söyledi.
ŞAMPİYON SPORCULAR TARAFTARLARI SELAMLADI
Beşiktaş'ta yarıştıkları kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan takımlar ile madalya kazanan sporcular, maç öncesinde taraftarlarla buluştu.
Sahaya çıkan siyah-beyazlı sporcular, statta tur atarak tribünleri selamladı.
RIDVAN YILMAZ'A DALYA PLAKETİ
Arca Çorum FK ile oynanan karşılaşmada Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK mücadelesi öncesinde plaketini aldı.
Kulüp başkanı Serdal Adalı, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcuya 100 numaralı forma hediye etti.
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