Leandro Trossard Arsenal'de şampiyonluk yaşadı ARSENAL'DEN 18 MİLYON EUROLUK TRANSFER Beşiktaş, yeni sezon öncesinde sol kanat transferinde rotasını Leandro Trossard'a çevirdi. Haziran ayında siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarına çıkan Belçikalı futbolcu için temmuz ayında görüşmeler hız kazandı. Beşiktaş, 14 Temmuz'da Trossard ve Arsenal ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Trossard'ın transferi 15 Temmuz'da tamamlandı. Beşiktaş, Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedelinin 6 eşit taksit halinde üç yılda ödeneceğini açıkladı. Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncuya sezon başına 6,5 milyon euro garanti ücret verileceği duyuruldu. Trossard daha sonra Tüpraş Stadyumu'nda 20 bini aşkın taraftarın katıldığı törenle imzayı attı.

Leandro Trossard Beşiktaş'taki ilk Süper Lig maçına Eyüpspor karşısında çıktı TAKIMA KATILMAK İÇİN İZNİNİ KISA KESTİ Dünya Kupası'nın ardından izin yapan Trossard, Beşiktaş'a uyum sürecini hızlandırmak için tatilini planlanandan erken noktaladı. Belçikalı futbolcu, ağustos ayının başında İstanbul'a dönerek takım çalışmalarına katıldı. Yeni transfer olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Midtjylland maçları için verilen listeye dahil edilmeyen Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçını 13 Ağustos'taki Hradec Kralove karşılaşmasında oynadı. Mücadeleye yedek başlayan deneyimli oyuncu, 66. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil oldu.