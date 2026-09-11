Beşiktaş'ın yıldızı Süper Lig'de siftah yaptı! İlk golü Erzurumspor'a
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı yıldız, Erzurumspor karşılaşmasının 27. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 2-0 öne geçirdi. Sezona gol yollarında istediği başlangıcı yapamayan Trossard, Fenerbahçe derbisindeki asistinin ardından bu kez golünü attı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'u Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayan Beşiktaş'ta Leandro Trossard sahneye çıktı. Belçikalı kanat oyuncusu, mücadelenin 27. dakikasında rakip fileleri havalandırarak siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Trossard'ın golüyle Beşiktaş, Erzurumspor karşısında farkı ikiye çıkardı. Deneyimli futbolcu böylece transferinin ardından beklediği ilk gol sevincine taraftarının önünde ulaştı.
DERBİDE İLK ASİSTİNİ YAPTI
Gol yollarında henüz istediği katkıyı veremeyen Trossard için önemli kırılma noktalarından biri Fenerbahçe derbisi oldu. Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Trossard'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rıdvan Yılmaz skoru 1-1'e getirdi. Böylece Belçikalı yıldız, Beşiktaş formasıyla ilk asistine imza attı.
Trossard aynı karşılaşmanın 81. dakikasında gole de çok yaklaştı. Sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye vuran Trossard'ın şutunda Ederson'u geçen top direğin dışına çarparak auta çıktı. Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazanırken Trossard da performansıyla galibiyete katkı verdi.
6 MAÇ SONRA GOLLE TANIŞTI
Erzurumspor karşılaşması öncesinde Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta görev yapan Trossard, bu süreçte gol kaydedemezken 1 asist yaptı. Süper Lig'de ilk dört maçın tamamında 11'de sahaya çıkan Belçikalı oyuncu, ligdeki tek gol katkısını Fenerbahçe derbisindeki asistle vermişti.
Erzurumspor karşısında ise beklenen gol geldi. 27. dakikada fileleri havalandıran Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
ARSENAL'DEN 18 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde sol kanat transferinde rotasını Leandro Trossard'a çevirdi. Haziran ayında siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarına çıkan Belçikalı futbolcu için temmuz ayında görüşmeler hız kazandı. Beşiktaş, 14 Temmuz'da Trossard ve Arsenal ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Trossard'ın transferi 15 Temmuz'da tamamlandı. Beşiktaş, Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedelinin 6 eşit taksit halinde üç yılda ödeneceğini açıkladı. Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncuya sezon başına 6,5 milyon euro garanti ücret verileceği duyuruldu. Trossard daha sonra Tüpraş Stadyumu'nda 20 bini aşkın taraftarın katıldığı törenle imzayı attı.
TAKIMA KATILMAK İÇİN İZNİNİ KISA KESTİ
Dünya Kupası'nın ardından izin yapan Trossard, Beşiktaş'a uyum sürecini hızlandırmak için tatilini planlanandan erken noktaladı. Belçikalı futbolcu, ağustos ayının başında İstanbul'a dönerek takım çalışmalarına katıldı.
Yeni transfer olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Midtjylland maçları için verilen listeye dahil edilmeyen Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçını 13 Ağustos'taki Hradec Kralove karşılaşmasında oynadı. Mücadeleye yedek başlayan deneyimli oyuncu, 66. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil oldu.
İLK 11'E EYÜPSPOR MAÇINDA GİRDİ
Trossard, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de Süper Lig'in açılış haftasında oynanan Eyüpspor karşılaşmasına çıktı. Vincenzo Italiano'nun sol kanatta görev verdiği Belçikalı yıldız, böylece aynı zamanda ilk Süper Lig maçını da oynadı.
ALANYASPOR MAÇINDAKİ DARBE GÜNDEM OLDU
Sezonun ikinci haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Trossard bu kez tartışmalı bir pozisyonla gündeme geldi. Mücadelenin 8. dakikasında Fidan Aliti'nin Trossard'ın yüzüne yönelik müdahalesinin ardından Belçikalı futbolcu yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyon sonrasında kartına başvurmazken VAR'dan da müdahale gelmedi.
Trossard karşılaşmanın ardından rakibinin kendisine tokat attığını ve müdahalenin kırmızı kartlık olduğunu savundu. Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği karşılaşmada yaşanan pozisyon uzun süre tartışıldı.