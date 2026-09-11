Fabio Miretti ilk maçına Çorum FK karşısında çıktı

DERBİDE SAKATLIK SEBEBİYLE YOK

Beşiktaş'ın 4. haftada karşılaştığı ve 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayan Fabio Miretti için konuşan teknik direktör Vincenzo Italiano, "Miretti son idmanda küçük bir kas ağrısı yaşadı. Büyük problem değil ama dinlendirmek istedik. Çok yakında takımla çalışacak. Orta saha çok önemli. Maçın kaderini belirler. İki Fransız'a karşı iki Türk oynayacak. Guendouzi ve Kante'ye karşı Salih ve Orkun. Çok güzel bir düello olacak. Hangi orta sahanın daha iyi olduğunu göreceğiz." açıklamasında bulunmuştu.