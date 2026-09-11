Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe derbisi sonrası Erzurumspor maçında da yok
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Beşiktaş, 5. haftanın ilk maçında Erzurumspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı isimlerden Fabio Miretti, Fenerbahçe derbisinin ardından bu maçın esame listesinde de yer almadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor ile evinde karşılaştı. Kara Kartal mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkarken kadroda yer almayan isimlerden biri de Fabio Miretti oldu. İtalyan futbolcu, Çorum FK ile oynanan mücadeledeki 13 dakikalık performansın ardından ikinci maçta da listeye yazılmadı.
JUVENTUS'TAN KİRALANDI
Fabio Miretti'yi Juventus'tan kiralayan Beşiktaş, geçici transfer için İtalyan ekibine 2 milyon euro ödeyecek. Ayrıca bonservisi konusunda opsiyon kullanılırsa da bu kez kasadan 13 milyon euro çıkacak.
Siyah-beyazlı ekip 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Fabio Miretti'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer vermişti.
İLK MAÇI TÜPRAŞ STADYUMU'NDA
İtalyan futbolcu imzası sonrasındaki ilk maçına Çorum FK karşısında çıktı. Son 13 dakika oyuna dahil olan genç orta saha, takımının 6-2'lik galibiyetinin sevincini yaşadı. Ancak sonrasında işler istediği gibi gitmedi. Taraftarın da büyük beklentiler içinde olduğu 23 yaşındaki futbolcu son iki maçta kadroya giremedi.
DERBİDE SAKATLIK SEBEBİYLE YOK
Beşiktaş'ın 4. haftada karşılaştığı ve 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayan Fabio Miretti için konuşan teknik direktör Vincenzo Italiano, "Miretti son idmanda küçük bir kas ağrısı yaşadı. Büyük problem değil ama dinlendirmek istedik. Çok yakında takımla çalışacak. Orta saha çok önemli. Maçın kaderini belirler. İki Fransız'a karşı iki Türk oynayacak. Guendouzi ve Kante'ye karşı Salih ve Orkun. Çok güzel bir düello olacak. Hangi orta sahanın daha iyi olduğunu göreceğiz." açıklamasında bulunmuştu.
ERZURUMSPOR MAÇINA DA ÇIKAMADI
5. haftada Erzurumspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Fabio Miretti bir kez daha listede yer almadı. İtalyan futbolcu böylece Fenerbahçe derbisinin ardından Erzurumspor karşılaşmasının da kadrosuna giremedi. Kartal, milli ara öncesinde Marsilya'yı ağırlayıp Amedspor'a konuk olacak.