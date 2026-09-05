Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu

"PURE BLACK CHAOS!"

Beşiktaş bir diğer paylaşımında ise maçın ardından futbolcuların ve teknik ekibin saha kenarında yaşadığı büyük sevinci öne çıkardı.

Siyah-beyazlılar galibiyet kutlamasının yer aldığı kareleri "Pure black chaos!" ifadesi ve kartal emojisiyle paylaştı.

Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Kadıköy'deki derbi zaferini sosyal medya paylaşımlarıyla da kutladı.