Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sosyal medya göndermeleri! Hedefte Archie Brown var
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta derbi zaferinin yankıları sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla dikkat çekti.
Kadıköy'den 3 puanla ayrılan Beşiktaş, derbinin ardından sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi. Siyah-beyazlıların maç görüntüleri ve galibiyet sevincini öne çıkardığı gönderiler kısa sürede taraftarların ilgisini çekti.
"WELCOME TO KADIKÖY"
Beşiktaş'ın öne çıkan paylaşımlarından birinde siyah-beyazlı futbolcuların gol sonrası sevinç yaşadığı kare kullanıldı.
Kulüp, paylaşımına harfleri farklı büyüklüklerde yazarak "wELcoMe tO kaDıkOy" notunu düştü ve mesajını kahkaha emojileriyle tamamladı.
Archie Brown, geçtiğimiz hafta derbi için, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" demişti.
"BAD BOYS, BAD BOYS"
Beşiktaş'ın paylaşımlarından birinde derbinin özet görüntülerine yer verildi. Siyah-beyazlı kulüp videoyu, "Bad boys. Bad boys." notuyla takipçileriyle buluşturdu.
Derbi galibiyetinin ardından yapılan paylaşım, siyah-beyazlıların sosyal medyadaki göndermesi olarak dikkat çekti.
"PURE BLACK CHAOS!"
Beşiktaş bir diğer paylaşımında ise maçın ardından futbolcuların ve teknik ekibin saha kenarında yaşadığı büyük sevinci öne çıkardı.
Siyah-beyazlılar galibiyet kutlamasının yer aldığı kareleri "Pure black chaos!" ifadesi ve kartal emojisiyle paylaştı.
Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Kadıköy'deki derbi zaferini sosyal medya paylaşımlarıyla da kutladı.
"DÜÜÜT, DÜÜÜÜTTTT..."
Beşiktaş'ın dikkat çeken bir başka paylaşımında ise mizahi bir görsel kullanıldı. Paylaşımda Dusan Vlahovic'in topla ilerlediği, Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın ise scooter üzerinde yer aldığı kurgu dikkat çekti.
Kulüp bu gönderide "Düüüt, düüüütttt..." ifadesini kullandı ve paylaşımına gözlüklü emoji ekledi.