Beşiktaş, Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar ETO Futball Kft'ye kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Elan Ricardo futbol hayatına Macaristan'da devam edecek SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR Beşiktaş, Elan Ricardo'yu 2025 yılının ara transfer döneminde La Equidad'dan kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.