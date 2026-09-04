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Elan Ricardo 3. kez kiralandı! Beşiktaş yeni takımını açıkladı

Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Elan Ricardo 3. kez kiralandı! Beşiktaş yeni takımını açıkladı

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar ETO Futball Kft'ye kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Beşiktaş, Elan Ricardo'yu 2025 yılının ara transfer döneminde La Equidad'dan kadrosuna kattı.

20 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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DAHA ÖNCE İKİ KEZ KİRALANDI

Elan Ricardo, Beşiktaş'a transferinin ardından daha önce Brezilya ekibi Athletico Paranaense ve Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima'ya kiralandı.

Genç futbolcu, kariyerine bu kez Macaristan'da ETO Futball Kft formasıyla devam edecek.

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