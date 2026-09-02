Kartal’dan savunmaya takviye! Ümit Akdağ resmen Beşiktaş’ta
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını genç bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Akdağ'ın nihai transferi konusunda Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Beşiktaş