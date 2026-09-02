Nicolas Raskin transferi iptal! Beşiktaş ile Rangers arasındaki sorun çözülemedi

Beşiktaş Raskin transferi için Rangers ile anlaşma sağlanamadı.



RANGERS TEKLİFİ REDDETTİ

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için Rangers'a yüksek bir kiralama bedelinin yanı sıra satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Ancak İskoç ekibi, siyah-beyazlıların önerisini kabul etmedi.



Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş'ın Nicolas Raskin transferi için yürüttüğü görüşmeler sona erdi. Daha önce iki kulüp arasında prensip anlaşmasına varıldığı ve müzakerelerin son ayrıntılar üzerinde devam ettiği yönünde haberler çıkmıştı.