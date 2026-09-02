Nicolas Raskin transferi iptal! Beşiktaş ile Rangers arasındaki sorun çözülemedi
Beşiktaş'ın Rangers forması giyen Nicolas Raskin için yaptığı transfer girişimi sonuçsuz kaldı. Siyah-beyazlıların kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren teklifinin İskoç kulübü tarafından reddedildiği belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nicolas Raskin transferinde istediği sonucu alamadı.
Sky Sports Scotland'ın özel haberine göre, Belçikalı orta sahanın siyah-beyazlı takıma transfer olma ihtimali ortadan kalktı.
RANGERS TEKLİFİ REDDETTİ
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için Rangers'a yüksek bir kiralama bedelinin yanı sıra satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Ancak İskoç ekibi, siyah-beyazlıların önerisini kabul etmedi.
Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş'ın Nicolas Raskin transferi için yürüttüğü görüşmeler sona erdi. Daha önce iki kulüp arasında prensip anlaşmasına varıldığı ve müzakerelerin son ayrıntılar üzerinde devam ettiği yönünde haberler çıkmıştı.
JABLONEC MAÇINDA KADRODA YOKTU
Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes de geçtiğimiz günlerde Raskin'in transfer gündeminde olması nedeniyle Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçında kadroya alınmadığını açıklamıştı.
McInnes, Raskin'in herhangi bir sakatlığının bulunmadığını belirterek, transfer döneminin son bölümünde oyuncuyla ilgili yaşanan hareketlilik nedeniyle Belçikalı futbolcuyu Glasgow'da bıraktıklarını ifade etmişti.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK
Rangers'ın 2023 yılında Standard Liege'den transfer ettiği Nicolas Raskin'in kulübüyle sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.
Merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu, özellikle pres gücü ve ikili mücadelelerdeki etkinliğinin yanı sıra savunma ve hücum arasındaki bağlantıya katkısıyla öne çıkıyor.
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